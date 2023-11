"Wir waren zehn bis 15 Jahre an der Spitze": Lionel Messi blickt emotional auf Rivalität zu Cristiano Ronaldo zurück

Die GOAT-Debatte um Messi und Ronaldo wird allen Fußball-Fans für immer in Erinnerung bleiben.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sich nach dem Gewinn seines achten Ballon d'Or zum jahrelangen Zweikampf mit Cristiano Ronaldo um den Status als bester Fußballer der Welt geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Es war ein großartiger, sportlicher Kampf", wird Messi von L'Equipe zitiert. "Wir haben unsere Rivalität stets genährt, weil wir beide große Wettkämpfer sind. Auch er wollte immer alles gewinnen. Es war eine sehr schöne Zeit für uns beide und für jeden, der Fußball liebt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Von 2008 bis 2017 ging der Ballon d'Or ausschließlich an Messi oder Ronaldo. Den acht Triumphen des Argentiniers stehen deren fünf des Portugiesen gegenüber.

"Ich denke, wir verdienen viel Anerkennung dafür, wie lange wir an der Spitze geblieben sind", betonte Messi. "Wir waren zehn bis 15 Jahre an der Spitze. Es ist sehr schwierig, dieses Level so lange zu halten, das ist spektakulär. Und ich denke, es bleibt eine schöne Erinnerung für alle in unserem Umfeld."

WIE GEHT ES WEITER? Für Messi ist die Saison auf Vereinsebene mit Inter Miami bereits vorbei. Seinen nächsten Auftritt wird der 36-Jährige voraussichtlich mit der argentinischen Nationalmannschaft haben, mit der er am 16. November in der WM-Qualifikation auf Uruguay trifft.

Für Ronaldo indes steht das nächste Pflichtspiel mit Al-Nassr am Samstag an, wenn man in der Saudi Pro League gegen Al-Khaleej spielt.