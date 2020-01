Kroatien vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Handball-EM 2020 am Samstag übertragen

Für Deutschland geht es bei der Handball-EM 2020 gegen Kroatien. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell aus Wien live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Handball-EM 2020 ist in vollem Gange: trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde auf - und es ist ein enorm wichtiges Spiel für das DHB-Team, will man den Traum vom Halbfinaleinzug nicht schon vorzeitig begraben. Das Spiel beginnt am Samstag zur Prime-Time um 20.30 Uhr.

Hier in diesem Artikel gibt es alle Informationen, wie das Duell Kroatien gegen Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Kroatien vs. Deutschland: Das Duell der Handball- im Überblick

Duell Kroatien - Deutschland Datum 18. Januar 2020 | 20.30 Uhr Ort Stadthalle, Wien Kapazität 12.000 Plätze

Kroatien vs. Deutschland: So läuft die Handball-EM 2020 heute live im TV

Handball-EM, Hauptrunde - da blüht das Herz eines jeden Handball-Fans auf. Im zweiten Duell der Hauptrunde trifft Deutschland auf Kroatien. Und alle, die das Spiel am Samstagabend live im TV anschauen wollen, können das auch tun. Es wird auf jeden Fall eine Übertragung geben. Wo genau Ihr einschalten müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt des Artikels.

Handball-EM 2020: Kroatien vs. Deutschland heute live im TV beim ZDF

Bei der Handball-EM 2020 kümmern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF um die Übertragung der Duelle des DHB-Teams. Die beiden Sender wechseln sich dabei ab. Da beim Spiel des DHB-Teams gegen Weißrussland die ARD an der Reihe war, wird Deutschland gegen Kroatien live im TV beim ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung des Duells im Zweiten beginnt am Samstag um 20.15 Uhr. Die ersten 15 Minuten bis zum Anpfiff werden alle Zuschauer mit einer Vorberichterstattung auf den neuesten Stand gebracht und auf das Spiel des DFB-Teams gegen die starken Kroaten eingestimmt.

Für Kroatien gegen Deutschland setzt das ZDF bei der Übertragung auf folgendes Team:

Reporter: Christoph Hamm

Christoph Hamm Experte: Markus Baur

Markus Baur Moderation: Yorck Polus

Yorck Polus Experte: Sören Christophersen

Wer keinen Fernseher besitzt, kann sich das Spiel auch im Internet anschauen, das ZDF überträgt natürlich auch im Netz gewohnt via LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert und was Ihr dafür tun müsst, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Kroatien vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM anschauen - so geht's mit der Übertragung der Handball-EM 2020

Wie bereits erwähnt, wird das Duell heute auch live im STREAM zu sehen sein. In diesem Abschnitt gibt es alle Informationen dazu.

Kroatien vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM des ZDF schauen

Nachdem das ZDF die Übertragungsrechte am heutigen Spiel gegen Kroatien im LIVE-STREAM besitzt, darf der Sender sein Programm auch im Internet übertragen. Das Aufeinandertreffen zwischen der deutschen und der kroatischen Auswahl läuft deshalb live und in voller Länge via LIVE-STREAM auf www.zdf.de. Auf der Homepage des öffentlich-rechtlichen Senders könnt Ihr dann oben ganz einfach zur Rubrik "LIVE-TV" navigieren.

Bild und Ton gleichen im LIVE-STREAM dabei der Fernsehübertragung. Auch hier könnt Ihr Euch also um 20.15 Uhr reinklicken, die Vorberichte verfolgen und ab 20.30 Uhr das Spiel sehen.

Ihr könnt den STREAM auf sämtlichen mobilen Geräten, wie Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen. Die ZDF gibt es für Android-Geräte im Google Play Store sowie im App-Store von Apple.

Auch auf dem MacBook oder dem PC ist die Übertragung verfügbar. Es ist also egal, ob Ihr zuhause vor dem Fernseher sitzt, das Spiel am Laptop schauen wollt oder Euch unterwegs am Smartphone dazuschaltet - Deutschland gegen Kroatien könnt Ihr von fast überall verfolgen.

Das sind die Spiele des DHB-Teams in der Hauptrunde:

16. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Weißrussland 31:23

18. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Kroatien (im LIVE-STREAM beim ZDF)

(im LIVE-STREAM beim ZDF) 20. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Österreich (im LIVE-STREAM bei der ARD)

(im LIVE-STREAM bei der ARD) 22. Januar: Deutschland - (im LIVE-STREAM beim ZDF)

Kroatien gegen Deutschland: Die Bilanz vor dem Duell

KROATIEN (bislang wettbewerbsübergreifend 29 Duelle) DEUTSCHLAND 11 Siege 14 4 Unentschieden 4 14 Niederlagen 11 750 Tore 723

Kroatien vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Die Übertragung der fünften Partie des DHB-Teams bei der EM 2020 heute live im ...

Kroatien vs. Deutschland: Der Vorbericht zum Duell bei der Handball-EM 2020 - Showdown, Klassiker - "Krieg"? Handballer mit neuer Power ins Kroatien-"Endspiel"

Nach dem Kantersieg gegen Weißrussland fiebern die deutschen Handballer dem Showdown gegen Kroatien entgegen. Es geht um die Halbfinal-Chance.

Timo Kastening zog voll ab - und landete den nächsten Volltreffer. Johannes Bitter, sein neuestes "Opfer", fiel einfach um. Der Senkrechtsstarter im deutschen Team hatte seinen Keeper beim lockeren Trainingskick aus nächster Nähe im Gesicht getroffen. "So, jetzt bin ich wach", sagte Bitter, kniff kurz die Augen zusammen, berappelte sich und lachte. An der Seitenlinie feixten Kapitän Uwe Gensheimer und seine Kollegen.

Beim Anschwitzen für den Showdown gegen Kroatien am Samstag (20.30 Uhr) fiel vor allem eines auf: Pünktlich zur heißen Turnierphase ist bei den deutschen Handballern die Lockerheit zurückgekehrt, der Kantersieg gegen Weißrussland (31:23) setzt Kräfte frei. Den Spielern ist aber klar: Nur mit einem Sieg gegen den alten Rivalen lebt ihr Medaillentraum bei der EM weiter.

"Das ist unser einziger Weg, wenn es wirklich noch zur Finalrunde nach gehen soll", sagte Gensheimer vor dem Klassiker gegen den Ex-Weltmeister. Aus dem kroatischen Lager war von einem "sportlichen Krieg" zu hören, doch die deutschen Spieler blieben vor ihrem "Endspiel" um das Halbfinale cool. Statt in die martialische Rhetorik des Gegners einzustimmen, strahlten sie förmlich vor Vorfreude.

"Wir haben Bock auf das Spiel", sagte Rückraumspieler Julius Kühn. Mit Blick auf die ausverkaufte Wiener Stadthalle und die vielen Fans aus beiden Lagern könne er sich "vorstellen, dass das Hallendach wegfliegen wird". Und Rechtsaußen Kastening, der mit sechs Treffern bei sechs Versuchen zum Hauptrundenauftakt überzeugt hatte, meinte: "Wenn du die Kroaten dazu bekommst, dass sie ein bisschen emotionaler werden, dann sieht es gut aus für uns."

Dabei scheinen die Emotionen auf kroatischer Seite schon vor dem Duell hochzukochen. Igor Vori, langjähriger Bundesligaspieler und Teammanager der Kroaten, heizte die Stimmung ordentlich an. "Das wird ein sportlicher Krieg, eine Stunde lang sportlicher Krieg", sagte Vori der Hamburger Morgenpost (Samstagausgabe): "Das ist Kroatien gegen Deutschland, da spielt es keine Rolle, was in den Spielen vorher war."

Bundestrainer Christian Prokop hat großen Respekt vor dem Gegner, der nach vier Siegen aus vier Spielen zu den Titelanwärtern zählt. "Sie sind eine absolute Top-Mannschaft mit absoluten Topspielern", sagte Prokop am Freitag. Mit kühlem Kopf will er die heißblütigen Kroaten ausbremsen. So wie vor einem Jahr bei der Heim-WM, als es - ebenfalls in der Hauptrunde - einen hauchdünnen 22:21-Erfolg gab und Deutschland später das Halbfinale erreichte. Auch zwei Testspiele im Herbst gewann das DHB-Team jeweils mit einem Tor.

"Das ist Schnee von gestern", sagte Prokop. Er erwartet am Samstag eine "intensive und heiße Partie". Ob sein Team, wie von Kroatiens Kapitän Domagoj Duvnjak behauptet, Favorit sei? "Wenn wir an unserer Teamgeist-Maschinerie festhalten, könnte er recht behalten", sagte Prokop und lächelte.

Ein Defensiv-Bollwerk mit starken Torhütern und blitzschnellen Gegenstößen: Was gegen Weißrussland erstmals im Turnier über nahezu die gesamten 60 Minuten richtig gut klappte, soll gegen Kroatien noch besser werden. "Eine Leistung wie gegen Weißrussland wird nicht reichen. Wir brauchen noch zehn Prozent mehr", forderte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Entscheidend werde sein, "wie wir die Abwehr bespielen, gegen die Spanier ist uns ja nicht so viel eingefallen".

Zum entscheidenden Faktor könnte die neu entfachte Euphorie beim WM-Vierten werden. "Vor dem Weißrussland-Spiel war die Stimmung in Handball-Deutschland so, dass wir nur noch verlieren können", sagte Kastening und frohlockte: "Nun haben wir Kroatien vor der Brust und auf einmal wieder etwas zu gewinnen."



Quelle : SID