Deutschland - Weißrussland heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Handball-EM 2020 am Donnerstag übertragen

In der Hauptrunde bei der Handball-EM 2020 trifft Deutschland auf Weißrussland. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell im LIVE-STREAM und TV läuft.

Die Handball-EM 2020 nimmt so langsam richtig Fahrt auf, die Hauptrunde beginnt. Für steht nach einer sehr durchwachsenen Vorrunde das nächste Spiel an - und dabei geht es gegen Weißrussland. Die Partie startet am Donnerstag um 20.30 Uhr.

Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie das Duell zwischen Deutschland und Weißrussland heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Deutschland vs. Weißrussland: Das Duell der Handball- im Überblick

Duell Deutschland - Weißrussland Datum 16. Januar 2020 | 20.30 Uhr Ort Stadthalle, Wien Kapazität 12.000 Plätze

Deutschland vs. Weißrussland: Hier läuft die Handball-EM 2020 heute live im TV

Alle Fans, die sich das Hauptrundenspiel von Deutschland gegen Weißrussland bei der Handball-EM 2020 live im TV anschauen wollen, bekommen nun eine gute Nachricht: Das Spiel aus der Wiener Stadthalle wird natürlich übertragen.

Handball-EM 2020: Deutschland vs. Weißrussland heute live im TV in der ARD

Bei der Handball-EM 2020 kümmern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF um die Übertragung der Duelle des DHB-Teams. Die beiden Sender wechseln sich dabei ab.

Beim Duell zwischen Deutschland und Weißrussland ist die ARD wieder an der Reihe. Im Rahmen der Sportschau überträgt das Erste ab 20.15 Uhr aus Wien. Die ersten 15 Minuten bis zum Anpfiff werden alle Zuschauer mit einer Vorberichterstattung auf Stand gebracht und auf das Spiel des DFB-Teams gegen Weißrussland eingestimmt.

Wer keinen Fernseher besitzt, kann das Spiel auch im Internet anschauen, die ARD sendet Ihr Programm auch im Netz via LIVE-STREAM. Wie Ihr den abrufen könnt, lest Ihr im nächsten Absatz.

Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's mit der Übertragung der Handball-EM 2020

Wie bereits erwähnt, wird das Duell heute auch live im STREAM zu sehen sein. In diesem Abschnitt gibt es alle Informationen dazu.

Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM der ARD schauen

Nachdem die ARD die Übertragungsrechte am heutigen Spiel gegen Weißrussland besitzt, darf der Sender sein Programm auch im Internet übertragen. Deutschland gegen Weißrussland läuft somit live und in voller Länge via LIVE-STREAM auf www.ard.de.

Bild und Ton gleichen im LIVE-STREAM dabei der Fernsehübertragung. Auch hier könnt Ihr Euch also um 20.15 Uhr reinklicken, die Vorberichte verfolgen und ab 20.30 Uhr das Spiel sehen.

Ihr könnt den STREAM auf sämtlichen mobilen Geräten, wie Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen. Auch auf dem MacBook oder dem PC ist die Übertragung verfügbar. Es ist also egal, ob Ihr zuhause vor dem Fernseher sitzt, das Spiel am Laptop schauen wollt, oder Euch unterwegs am Smartphone dazuschaltet - Deutschland gegen könnt Ihr von fast überall verfolgen.

Das sind die Spiele des DHB-Teams in der Hauptrunde:

16. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Weißrussland (im LIVE-STREAM bei der ARD)

(im LIVE-STREAM bei der ARD) 18. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - (im LIVE-STREAM beim ZDF)

(im LIVE-STREAM beim ZDF) 20. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Österreich (im LIVE-STREAM bei der ARD)

(im LIVE-STREAM bei der ARD) 22. Januar: Deutschland - (im LIVE-STREAM beim ZDF)

Deutschland vs. Weißrussland: Die Bilanz vor dem Duell

DEUTSCHLAND (bislang wettbewerbsübergreifend 13 Duelle) WEIẞRUSSLAND 11 Siege 1 1 Unentschieden 1 1 Niederlagen 11 384 Tore 308

Deutschland vs. Weißrussland im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Die Übertragung der vierten Partie des DHB-Teams bei der EM 2020 im ...

Deutschland vs. Weißrussland: Der Vorbericht zum Duell bei der Handball-EM 2020 - Der Star ist der Trainer: Weißrusslands Coach machte schon Gensheimer flott

Der Star ist der Trainer: Juri Schewzow gibt bei den weißrussischen Handballern seit 2009 den Ton an. So stark wie jetzt war seine Mannschaft noch nie.

Uwe Gensheimer musste grinsen, als die Sprache auf Juri Schewzow kam. Auch nach über zehn Jahren hat der Kapitän der deutschen Handballer die harte Lehrzeit unter dem weißrussischen Trainerfuchs nicht vergessen. "Er probiert immer, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen - und da gibt es auch mal den einen oder anderen Anschiss", sagte Gensheimer am Mittwoch.

Von 2005 bis 2008 coachte Schewzow die Rhein-Neckar Löwen - und formte dabei auch einen jungen Linksaußen namens Gensheimer zum gestandenen Bundesligaprofi und Nationalspieler: "Ich habe da als junger Spieler viel gelernt und auch einiges abbekommen", sagte Gensheimer: "Juri war einer meiner ersten großen Trainer, als ich mit 18 Jahren in die erste Mannschaft kam. Er hat mich immer stark gefordert hat, war aber auch ein großer Förderer."

Seit 2009 fördert und fordert Schewzow die Handballer seines Heimatlandes als Nationaltrainer. Und musste dort im Gegensatz zu seiner Zeit in der als gefeierter Meistercoach in Lemgo (1996 bis 2001), Europapokalsieger in Essen (2001 bis 2005) und bei den Rhein-Neckar Löwen fast bei Null anfangen.

"Als ich gekommen bin, da war alles auf dem Boden", sagte er im Interview dem Mannheimer Morgen: "Es gab praktisch keine Nationalmannschaft, wir haben alles mit jungen Leuten aufgebaut und viel in die Jugend investiert."

Das Investment hat sich gelohnt, Schewzows Wirken trägt Früchte. Nach Rang zwölf 2014 und zwei zehnten Plätzen bei den letzten beiden Europameisterschaften qualifizierte sich das frühere Handball-Entwicklungsland nun schon zum vierten Mal hintereinander für die Hauptrunde. Dem weißrussischen Team mit ihrem legendären Trainer winkt nach Siegen in der Vorrunde gegen (35:30) und Montenegro (36:27) die beste Platzierung seiner EM-Geschichte.

Am Donnerstag (20.30 Uhr) geht es nun gegen Deutschland. "Es ist eine sehr gute Mannschaft", sagte Bundestrainer Christian Prokop: "Vielleicht vom Namen her wieder nicht das Auffälligste, aber eine Mannschaft gespickt von Spielern, die spielen." Vor allem beim Spitzenverein Brest, der regelmäßig in der Königsklasse aufläuft.

"Manchmal denke ich mir, ich würde jetzt gerne die Nationalmannschaft übernehmen und nicht in einer Situation wie damals, als ich sieben oder acht Spieler hatte", sagte Schewzow heute und stellt fest: "Wir haben die beste Mannschaft seit 15 oder 20 Jahren." Dies sei das Ergebnis "langer und intensiver Arbeit" - eine Arbeit, die sich auch gegen das deutsche Team auszahlen soll.

Quelle : SID