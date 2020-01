Handball-EM 2020: Spiele, Spielplan, Gruppen, Modus und Co. - alle Informationen auf einen Blick

In Österreich, Norwegen und Schweden steigt die Handball-EM 2020. Hier gibt's alle Infos zur Europameisterschaft zusammengefasst in einem Artikel.

Die Handball- steht an - und zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs wird die Europameisterschaft in drei Ländern ausgetragen. Österreich, und sind die Gastgeber der Endrunde, die vom 9. bis zum 26. Januar 2020 laufen wird.

Eine weitere Neuheit stellt in diesem Jahr das aufgestockte Teilnehmerfeld dar: Dieses Mal gehen insgesamt 24 Mannschaften an den Start; in den letzten Jahren waren stets lediglich 16 Nationen vertreten.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Information zu den Rahmenbedingungen der Handball-Europameisterschaft 2020. Alle Gruppen, den Spielmodus, die Austragungsorte und den potenziellen Weg der deutschen Handball-Nationalmannschaft findet Ihr hier.

Handball-EM 2020: Das ist der Modus der Europameisterschaft

Insgesamt lässt sich die Europameisterschaft in drei Phasen unterteilen - die Vorrunde, die anschließende Hauptrunde und zu guter Letzt die Finalrunde mit den Finalspielen und Platzierungsspielen.

Gruppenphase: Die 24 teilnehmenden Länder werden in sechs Vierergruppen eingeteilt. Dort wird nach dem Modus "Jeder-gegen-Jeden" gespielt. Am Ende ziehen die beiden bestplatzierten Nationen in die Hauptrunde ein. Das Ergebnis beziehungsweise die Punkte gegen das Team, das ebenfalls in die nächste Runde eingezogen ist, wird in die Hauptrunde mitgenommen.

Hauptrunde: Nach der Gruppenphase wird es bei der Handball-EM 2020 zwei Hauptgruppen geben, die aus jeweils sechs Mannschaften bestehen. Jedes Team hat in der Hauptrunde insgesamt vier Spiele. Gespielt wird gegen die vier Mannschaften, welche die Gruppenphase in anderen Gruppen absolviert haben. Nach den Spielen ergibt sich eine Tabelle mit sechs Plätzen. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale, die beiden Gruppendritten der Hauptrunde bestreiten anschließend das Duell um Platz fünf.

Finalrunde: Neben dem eben erwähnten Spiel um Platz fünf werden in jeweils einem Halbfinal-Spiel die beiden Finalisten bestimmt, die um den Gewinn der EM 2020 spielen. Außerdem wird es noch ein Spiel um Platz 3 geben, das einen Tag vor dem Endspiel steigen wird.

Die Gruppen der Handball-EM 2020 im Überblick

Die Handball-EM 2020 beginnt mit der Gruppenphase, die vom 9. bis zum 15. Januar ausgetragen wird. Dabei werden alle Teilnehmer in insgesamt sechs Gruppen aufgeteilt. Gespielt wird die Gruppenphase der EM in insgesamt fünf Städten in Österreich, Schweden oder Norwegen.

Gruppe A: , Montenegro, , Weißrussland (Spielort: Graz, Österreich)

, Montenegro, , Weißrussland (Spielort: Graz, Österreich) Gruppe B: Österreich, Nordmazedonien, , (Spielort: Wien, Österreich)

Österreich, Nordmazedonien, , (Spielort: Wien, Österreich) Gruppe C: , Lettland, , (Spielort: Trondheim, Norwegen)

, Lettland, , (Spielort: Trondheim, Norwegen) Gruppe D: Norwegen, Bosnien-Herzegowina, , (Spielort: Trondheim, Norwegen)

Norwegen, Bosnien-Herzegowina, , (Spielort: Trondheim, Norwegen) Gruppe E : , , , Ungarn (Spielort: Malmö, Schweden)

: , , , Ungarn (Spielort: Malmö, Schweden) Gruppe F: Schweden, , , Slowenien (Spielort: Göteborg, Schweden)

Im Folgenden seht Ihr übersichtlich, wann welches Spiel der Gruppenphase der Handball-EM 2020 stattfinden wird. Wichtig für alle Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist dabei die Gruppe C. Das Team von Trainer Christian Prokop startet am 9. Januar 2020 gegen die Niederlande ins Turnier.

Handball-EM 2020: Spielplan der Gruppe A und B

Gruppe A DATUM UND UHRZEIT SPIEL ERGEBNIS 9. Januar, 18.15 Uhr Kroatien - Montenegro 9. Januar, 20.30 Uhr Weißrussland - Serbien 11. Januar, 16 Uhr Montenegro - Serbien 11. Januar, 18.15 Uhr Kroatien - Weißrussland 13. Januar, 18.15 Uhr Serbien - Kroatien 13. Januar, 18.15 Uhr Montenegro - Weißrussland

Gruppe B DATUM SPIEL ERGEBNIS 10. Januar, 18.15 Uhr Tschechien - Österreich 10. Januar, 20.30 Uhr Nordmazedonien - Ukraine 12. Januar, 16 Uhr Österreich - Ukraine 12. Januar, 18.15 Uhr Tschechien - Nordmazedonien 14. Januar, 18.15 Uhr Ukraine - Tschechien 14. Januar, 20.30 Uhr Österreich - Nordmazedonien

Handball-EM 2020: Spielplan der Gruppe C und D

Gruppe C DATUM UND UHRZEIT SPIEL ERGEBNIS 9. Januar, 18.15 Uhr Spanien - Lettland 9. Januar, 20.30 Uhr Deutschland - Niederlande 11. Januar, 16 Uhr Lettland - Niederlande 11. Januar, 18.15 Uhr Spanien - Deutschland 13. Januar, 18.15 Uhr Niederlande - Spanien 13. Januar, 20.30 Uhr Deutschland - Lettland

Gruppe D DATUM UND UHRZEIT SPIEL ERGEBNIS 10. Januar, 18.15 Uhr Frankreich - Portugal 10. Januar, 20.30 Uhr Norwegen - Bosnien-Herzegowina 12. Januar, 16 Uhr Portugal - Bosnien-Herzegowina 12. Januar, 18.15 Uhr Frankreich - Norwegen 14. Januar, 18.15 Uhr Bosnien-Herzegowina - Frankreich 14. Januar, 20.30 Uhr Portugal - Norwegen

Handball-EM 2020: Spielplan der Gruppe E und F

Gruppe E DATUM UND UHRZEIT SPIEL ERGEBNIS 11. Januar, 16 Uhr Dänemark - Island 11. Januar, 18.15 Uhr Ungarn - Russland 13. Januar, 18.15 Uhr Island - Russland 13. Januar, 20.30 Uhr Dänemark - Ungarn 15. Januar, 18.15 Uhr Russland - Dänemark 15. Januar, 20.30 Uhr Island - Ungarn

Gruppe F DATUM UND UHRZEIT SPIEL ERGEBNIS 10. Januar, 18.15 Uhr Schweden - Schweiz 10. Januar, 20.30 Uhr Slowenien - Polen 12. Januar, 16 Uhr Schweiz - Polen 12. Januar, 18.15 Uhr Schweden - Slowenien 14. Januar, 18.15 Uhr Polen - Schweden 14. Januar, 20.30 Uhr Schweiz - Slowenien

Handball-EM 2020: Der mögliche deutsche Weg und der Kader des DHB-Teams

Das DHB-Team von Bundestrainer Christian Prokop spielt die Gruppenphase im norwegischen Trondheim. Mit dabei in der Gruppe C sind neben Deutschland noch: Spanien, die Niederlande und die Auswahl Lettlands.

Gegen die Niederlande und Lettland, die eher als Außenseiter zu dieser EM angereist sind, darf man natürlich mit Siegen rechnen, sodass das Spiel gegen Spanien quasi zum "Spiel um den Gruppensieg" avanciert. Dieses Duell gegen die Iberer könnte also darüber entscheiden, wie viele Punkte die Handballer mit in eine mögliche Hauptrunde nehmen.

App-Vorschlag zum Start in 2020: Immer auf dem neuesten Stand bleiben bei der @EHFEURO mit der offiziellen EM-App! #aufgehtsDHB #Handball #ehfeuro2020

__________________

📲 Google Play-Store & Apple`s App Store ➡ EHF EURO 2020 pic.twitter.com/RmjZm74obz — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) January 2, 2020

In der Hauptrunde könnte Deutschland anschließend an einem anderen Spielort, in Wien, dann im Turnier weitermachen (natürlich vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem Aus in der Vorrunde). Die vier Gegner ergeben sich aus den Gruppen A und B. Die möglichen Gegner sind also Kroatien, Serbien, Weißrussland, Montenegro, Tschechien, Österreich, Nordmazedonien und Ukraine.

Die deutsche Nationalmannschaft von Christian Prokop hatte also Losglück und geht bis auf Spanien und Kroatien den absoluten Schwergewichten bis zu einem möglichen Halbfinale aus dem Weg.

Das EM-Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Handball-EM 2020, der Vorbericht aus deutscher Sicht: "Haben Riesenchance" - Handballer starten EM-Mission

Die deutschen Handballer sind mit großer Vorfreude und viel Optimismus in die heiße Phase der EM-Vorbereitung gestartet. "Wir haben eine Riesenaufgabe vor uns, wissen aber auch, dass wir die Riesenchance haben, ein richtig gutes Turnier zu spielen und es vielleicht auch mit einer Medaille abzuschließen", sagte DHB-Teammanager Oliver Roggisch dem SID am Donnerstag.

Die vielen verletzungsbedingten Absagen spielten bei der Ankunft im Trainingslager in Frankfurt am Main keine Rolle mehr. "Vor jedem Turnier gibt es Hiobsbotschaften, die man als Mannschaft verkraften muss", sagte Roggisch: "Wir haben in Deutschland so viele gute Spieler, dass man es in der Breite kompensieren kann. 2016 hat das super funktioniert."

Kapitän Uwe Gensheimer fühlt sich durch die aktuelle Situation "ein Stück weit" an die Europameisterschaft 2016 erinnert, "das muss man ganz ehrlich sagen". Trotz des Fehlens zahlreicher Stammkräfte, darunter auch der Weltklasse-Linksaußen, war Deutschland 2016 Europameister geworden.

"Die Jungs, die hier dabei sind, beweisen jede Woche in der gegen die besten Spieler der Welt, dass sie das Niveau haben, erfolgreich zu sein. Das müssen wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammenfügen", sagte Gensheimer: "Ich habe da großes Vertrauen in uns als Mannschaft, dass wir das schnell hinbekommen."

Das Rezept für ein erfolgreiches Turnier nannte 2016-Europameister Andreas Wolff. "Wir müssen Geilheit auf das Turnier entfachen", sagte der Torhüter. In der verbleibenden Woche bis zum EM-Start gegen die Niederlande am kommenden Donnerstag müsse das Team "das Gefühl aufbauen, zusammen diese Europameisterschaft gewinnen zu wollen."

Die deutsche Mannschaft kam am Donnerstagvormittag zur unmittelbaren Turniervorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Samstag, 17.20 Uhr/ZDF) und Österreich (Montag, 14.40 Uhr/ARD) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr), Spanien (11. Januar/18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18.15 Uhr).