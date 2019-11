Keylor Navas: "Kylian Mbappe ist der beste Spieler seiner Generation"

Seit Sommer spielt Keylor Navas bei PSG, besonders beeindruckt hat ihn Superstar Kylian Mbappe. Und das nicht nur wegen seiner Spielweise.

Torhüter Keylor Navas von ist der Meinung, dass Kylian Mbappe der beste Spieler seiner Generation ist. "Er ist ein unglaublicher junger Mann, ein kompletter Fußballer, wahrscheinlich der beste seiner Generation", sagte der Costa Ricaner vor dem Spiel des Ligue-1-Tabellenführers gegen FCO am Samstagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Er ist ein sehr junger Spieler, aber für einen Mann seines Alters hat er bereits außergewöhnliche Dinge vollbracht", so Navas weiter. "Ich habe ihn als einen glücklichen Jungen kennengelernt, der Fußball liebt und sehr bescheiden auftritt. Mir gefällt, wie er sein Leben lebt, wie er sich gegenüber seinen Teamkollegen verhält und wie er sich für das Team auf dem Feld aufopfert."

PSG: Kylian Mbappe erzielte in neun Spielen acht Tore

Der 20-Jährige erzielte in der aktuellen Saison in bisher neun Pflichtspielen acht Tore und bereitete vier vor. Nach seiner Oberschenkelverletzung stand er gegen (4:0) nach mehr als zwei Monaten am vergangenen Wochenende erstmals wieder in der Startelf der Hauptstädter.

PSG führt die indes souverän an, hat nach elf Spieltagen bereits acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten . Gegner Dijon ist dagegen mit nur zwei Siegen Tabellenletzter der französischen Beletage.

Keylor Navas, der im Sommer im Tausch mit Alphonse Areola von kam, stand bisher zehnmal für das Team von Thomas Tuchel zwischen den Pfosten und spielte dabei achtmal zu Null.