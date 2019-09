Katar: Drittes Stadion für 2022 wird bei Klub-WM eingeweiht

Das dritte von insgesamt acht Stadien für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird bei der Klub-WM im Dezember eingeweiht.

Der kommende WM-Gastgeber wird das dritte fertiggestellte Stadion für das Weltturnier 2022 bei der Klub-Weltmeisterschaft im Dezember einweihen. Dies gab der Weltverband FIFA am Montag bekannt.

Im 40.000 Zuschauer fassenden Education City Stadium vor den Toren der Hauptstadt Doha wird zunächst ein Halbfinale am 18. Dezember stattfinden, für das der Champions-League-Sieger gesetzt ist. In der neuen Arena werden zudem am 21. Dezember das Finale sowie das Spiel um Platz drei ausgetragen.

Katar, : Viertes von acht Stadien soll noch 2019 fertig werden

Katar, Ausrichter der 22. WM-Endrunde (21. November bis 18. Dezember 2022), hatte im Mai das Al-Janoub-Stadion eingeweiht. Das 1976 eröffnete Khalifa International Stadium wurde umfangreich renoviert und befindet sich seit 2017 wieder im regulären Betrieb - derzeit als Austragungsort der meisten Wettkämpfe bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft.

Die WM 2022 mit 32 Nationalmannschaften wird in acht Stadien ausgetragen. Gemäß den Plänen des Organisationskomitees wird noch eine weitere Arena in diesem Jahr fertiggestellt. 2021 sollen dann sämtliche Stadien betriebsbereit sein.