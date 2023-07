Lucas Hernández hatte bei Bayern mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Nun sprach der neue PSG-Star über seine Wechselgründe und die Probleme.

WAS IST PASSIERT? Abwehrspieler Lucas Hernández hat öffentlich über seinen Wechsel vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain gesprochen und dabei auch Stellung zu seiner Verletzungsanfälligkeit genommen.

WAS WURDE GESAGT? "Bei Bayern habe ich mich oft verletzt, ich bin mir dessen bewusst und sorge dafür, dass mir das nicht wieder passiert. Ich wollte mein Leben ändern, zurück in mein Land, nach Frankreich, wo ich die Sprache spreche", bekräftigte Hernández in der L'Equipe und gab zu, dass er mit der deutschen Sprache Probleme hatte: "Ich wollte zurück in ein Land, in dem ich mich wohler, zuhause fühlen würde."

Auf die Frage, ob seine Verletzungsprobleme beim deutschen Rekordmeister mit der Kälte zu tun hatten, scherzte er: "Ich weiß nicht, ob es an der Kälte oder der Sprache liegt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Obwohl der FC Bayern eigentlich mit Hernández verlängern wollte und eine weitere Zusammenarbeit im Raum stand, entschied sich der Franzose im letzten Moment plötzlich für einen Abschied und einen Wechsel zu PSG.

Das Interesse von PSG, der Ehrgeiz und das Projekt "haben mich überzeugt. Ich habe mit meinen Angehörigen gesprochen. Ich bin auch sehr ehrgeizig und werde versuchen, in die Geschichte des Vereins einzugehen. Nicht um eine Legende zu werden, sondern um alles zu tun, um mit Paris alles zu gewinnen. Das ist es, was mich motiviert."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hernández ist mit 80 Millionen Euro bislang der teuerste Neuzugang der Bayern. Insgesamt bestritt er 107 Pflichtspiele für den Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt, ehe er nun ein Jahr vor Vertragsende für 45 Millionen Euro zu PSG gewechselt war.