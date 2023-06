Lucas Hernández teilt dem FC Bayern München offenbar Wechselwunsch mit: Transfer zu PSG immer wahrscheinlicher

Der FC Bayern München könnte im Sommer einen langjährigen Leistungsträger verlieren. Ein Transfer wird immer wahrscheinlicher.

WAS IST PASSIERT? Lucas Hernández hat den Verantwortlichen des FC Bayern München am Dienstag offenbar seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Rahmen der Sitzung des "Ausschuss Sport", in der auch schon der Ausstieg aus dem Poker um Declan Rice beschlossen wurde, habe der Innenverteidiger Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co. mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

Hernández habe das Angebot über eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers bis 2027, welches ihm dem Vernehmen nach schon seit Monaten vorliegen soll, somit endgültig abgelehnt. Zuvor war lediglich berichtet worden, dass der Franzose zögern würde, weil er eine lukrative Offerte von Paris Saint-Germain vorliegen habe.

PSG lockt Hernández offenbar mit einem Fünfjahresvertrag, also ein Jahr mehr als die Bayern. Dem Sky-Bericht zufolge winkt ihm in der französischen Hauptstadt auch eine ordentliche Gehaltsaufstockung. Die Rede ist von 15 Millionen Euro brutto im Jahr.

Die Bayern sollen nach den aktuellen Entwicklungen dazu bereit sein, Hernández ziehen zu lassen. Die FCB-Bosse hätten dem 27-Jährigen mitgeteilt, dass es nun an PSG liegen würde, ob ein Transfer letztlich zustande kommt. Die Forderungen des Rekordmeisters sollen sich auf 60 Millionen Euro plus Boni belaufen.

WIE GEHT ES WEITER? Hernández ist nach Informationen der Bild-Zeitung selbst auf die Führungsetage der Bayern zugegangen, um vor seiner Abreise in den Sommer-Urlaub Klarheit über seine Zukunft zu haben.

Bei seiner Rückkehr soll Klarheit herrschen. Laut Sky wird es aber auch keine Versuche geben, den Verteidiger umzustimmen. Das Vertragsangebot werde nicht nachgebessert.

Neben Hernández soll in Benjamin Pavard ein weiterer Abwehrspieler mit einem Abschied liebäugeln. Gehen beide, müssten die Bayern wohl auf dem Transfermarkt reagieren und mindestens einen neuen Innenverteidiger an die Isar holen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hernández war 2019 für die bis heute bestehende Bundesliga-Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt.

Seither kommt er auf 107 Pflichtspiele für den FC Bayern. In der abgelaufenen Saison hatte Hernández nur siebenmal auf dem Platz gestanden, weil er unter anderem die komplette Rückrunde mit einem Kreuzbandriss fehlte.