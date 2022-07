Juventus: Paul Pogba bekommt nach ablösefreiem Transfer von Manchester United die Nummer '10'

Bei der Alten Dame tut sich im Mittelfeld eine Menge. Mittlerweile ist auch klar, wer künftig die '10' auf dem Rücken trägt.

Mittelfeldstar Paul Pogba (29) wird nach Informationen von GOAL und SPOX bei Juventus das Trikot mit der prestigeträchtigen Nummer '10' übernehmen. Der Franzose soll noch am Samstag als Neuzugang bei den Bianconeri verkündet werden. Am Morgen kam er unter dem Jubel zahlreicher Tifosi zum Medizincheck in Turin an.

Die '10' war bei Juventus zuletzt im Besitz von Paulo Dybala. Der Argentinier verließ den italienischen Rekordmeister allerdings mit auslaufendem Vertrag. Vor ihm trugen bei Juve unter anderem die Legenden Michel Platini, Roberto Baggio und Alessandro del Piero die '10'.

Juventus: Di Maria bekommt Chiesas Nummer

Pogba lief bei Manchester United, wo sein Vertrag Ende Juni auslief, mit der '6' auf. In der französischen Nationalmannschaft ist der zentrale Mittelfeldmann mit selbiger Nummer unterwegs.

Paul #Pogba is back: l'accoglienza per il francese alle visite mediche con la Juventus 🔙⚪⚫



🎥 @romeoagresti pic.twitter.com/PwS65y1iwy — GOAL Italia (@GoalItalia) July 9, 2022

Klar ist bei Juventus zudem, dass Angel Di Maria (34) die Nummer '22' übernimmt. Der ablösefreie Transfer des Argentiniers von PSG wurde am Freitag perfekt gemacht. Seine Nummer hatte zuvor Federico Chiesa, der zur '7' wechselt.