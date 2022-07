Juventus: Transfers von Paul Pogba und Angel Di Maria stehen kurz bevor

Juve steht kurz vor der offiziellen Verpflichtung von Paul Pogba und Angel Di Maria. Am Wochenende soll alles perfekt sein.

Juventus steht nach Informationen von GOAL und SPOX unmittelbar vor den ablösefreien Transfers von Paul Pogba und Angel Di Maria. Mit beiden Stars, deren Verträge bei ihren Ex-Klubs ausgelaufen waren, ist sich der italienische Rekordmeister einig. Für Pogba ist es eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein, für Di Maria dagegen ein neues Abenteuer.

Der 34 Jahre alte Argentinier soll nach seinem Abschied von Paris Saint-Germain am Freitag oder Samstag in Turin eintreffen und dann einen Einjahresvertrag unterschreiben. Pogba, zuletzt bei Manchester United aktiv, wird am Wochenende zum Medizincheck erwartet.

Juventus: Paul Pogba kehrt von Manchester United zurück

Juve-Trainer Massimiliano Allegri stehen damit rechtzeitig zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison die beiden Wunschspieler der Bianconeri zur Verfügung. Juventus bemühte sich seit langer Zeit um sie und setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch. Pogba wurde unter anderem mit ManCity und PSG in Verbindung gebracht, Angel Di Maria war bei Barca und seinem Ex-Klub Benfica im Gespräch.

Pogba spielte bereits von 2012 bis 2016 für die Alte Dame - und das sehr erfolgreich, was unter anderem vier Meisterschaften beweisen.