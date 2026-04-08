Israel droht Hakim Ziyech und allen „anderen Antisemiten“

Hakim Ziyech, niederländisch-marokkanischer Fußballprofi, hatte auf Instagram ein in Israel kürzlich verabschiedetes, umstrittenes Gesetz scharf kritisiert. Daraufhin drohte Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, Ziyech und allen „Antisemiten“ mit harten Konsequenzen.

Ende März hatte die Knesset einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Todesstrafe für terroristische Morde verabschiedet, der laut Kritikern de facto nur gegen Palästinenser angewendet würde und daher als rassistisch gilt.

Ziyech reagierte empört auf den Beschluss der Knesset: „Aaah, wenn es um ein muslimisches Land geht, wollen sie einen Regimewechsel. Mal sehen, welche Regierung sich jetzt zu Wort meldet oder sich hinter Selbstverteidigung versteckt. Fuck Israel.“

Ben-Gvir konterte in israelischen Medien mit einer harten Ansage: „Ziyech und alle anderen Antisemiten werden nicht entkommen. Von nun an geht Israel nicht mehr vorsichtig mit seinen Feinden um.“

Ziyech konterte umgehend: „Wir fürchten den Zionismus nicht!!“ – ergänzt durch ein Zwinker- und ein Schweinekopf-Emoji.