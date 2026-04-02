Im Video… Saudischer Journalist: Messi ist ein überbewerteter Spieler!

Ein saudischer Journalist hat für Kontroversen gesorgt, nachdem er den Argentinier Lionel Messi, Kapitän von Inter Miami, als einen von den Medien überbewerteten Spieler bezeichnet hatte.

Falah Al-Qahtani, Journalist bei der saudischen Zeitung „Okaz“, sagte im Podcast „Hajma“: „Nach dem Weltmeistertitel Argentiniens habe ich es gesagt und bin nach wie vor davon überzeugt: Messi ist ein von den Medien überbewerteter Spieler.“

Er erklärte: „Messi wird von den Medien überbewertet. Es stimmt, dass er Talent hat, aber er wird über seine Verhältnisse hochgelobt. Das heißt, wenn er 100 % verdient, geben ihm manche 500 %, und das ist unlogisch.“

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Er fügte hinzu: „Seien wir mal ehrlich: Es waren die Elfmeter, die Messi und der argentinischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel beschert haben, denn er bekam in jedem Spiel einen Elfmeter.“

Messi wurde mit der argentinischen Nationalmannschaft zum ersten Mal Weltmeister bei der WM 2022 in Katar, nachdem man im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen hatte, nachdem die reguläre Spielzeit und die Verlängerung mit einem 3:3-Unentschieden endeten.