Hat Benfica schon einmal die Champions League gewonnen?

Benfica steht vor dem Einzug ins Champions League-Viertelfinale. Wie oft haben die Portugiesen die Champions League schon gewonnen.

Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt spielt Benfica Lissabon eine bärenstarke Saison 2022/23.

In der Primeira Liga stehen die Adler überlegen vor dem FC Porto an der Tabellenspitze und in der Champions League dürfen sich die Portugiesen nach dem 2:0-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Brügge ebenfalls Hoffnungen auf den Titel machen.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie oft Benfica Lissabon die Champions League bisher gewonnen hat.

Wie oft hat Benfica schon die Champions League gewonnen? Die bisherigen Erfolge

Seit der Saison 1992/93 wird die beste Vereinsmannschaft in Europa in der Champions League ermittelt. Benfica konnte sich bisher noch nicht als Sieger verewigen. Dafür holte Benfica zweimal den Vorgängerwettbewerb, den Europapokal der Landesmeister.

1961 gewann Benfica das Finale in Bern gegen den FC Barcelona mit 3:2 und holte sich somit erstmals den Europapokal der Landesmeister.

Knapp ein Jahr später gelang die erfolgreiche Titelverteidigung. Im Finale von Amsterdam wurde Real Madrid mit 5:3 besiegt. Matchwinner für Benfica war Eusébio mit zwei Toren.

Getty Images

Seitdem lastet ein Finalfluch über Benfica. Weitere fünf Endspiele im Europapokal der Landesmeister (1963, 1965, 1968, 1988 und 1990), ein Finale um den UEFA Cup (1983) sowie zweimal das Endspiel der Europa League (2013 und 2014) wurden erreicht - und allesamt verloren.

Benfica in der Champions League: Welcher Verein hat die meisten CL-Titel?

Mit 14 Erfolgen im Europapokal der Landesmeister und der Champions League ist Real Madrid das erfolgreichste Team. Zuletzt gewannen die Königlichen im Vorjahr durch einen Finalsieg gegen den FC Liverpool den Henkelpott.

In der Rangliste folgen der AC Mailand mit sieben Erfolgen und der FC Liverpool und der FC Bayern München mit jeweils sechs Erfolgen.

Benfica, Champions League Titel: Alle gewonnenen Finals in der Übersicht