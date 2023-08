Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Tottenham-Fans reagieren mit Sprechchören

Harry Kane strebt einen Wechsel nach München an. Die Fans der Spurs wollen ihn umstimmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern wartet weiter auf eine Antwort von Tottenham Hotspur auf das jüngste Transferangebot für Stürmer Harry Kane, das über 100 Millionen Euro liegen soll. Derweil spielte und glänzte Kane am Sonntag für die Spurs und traf gleich viermal gegen Shachtjor Donezk (5:1). Die Spurs-Fans im heimischen Stadion hatten eine klare Botschaft für ihren Superstar.

WAS WURDE GESAGT? Von den Tribünen waren Sprechchöre zu hören, in denen es hieß: "Harry Kane, wir wollen, dass du bleibst." Das berichtete der Journalist Alasdair Gold.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Ob Kane dies von seiner Entscheidung abbringt, seinen bis 2024 gültigen Vertrag an der White Hart Lane nicht zu verlängern und in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln zu wollen, ist unklar. Es gilt jedoch weiter als beschlossene Sache, dass Kane bis zum kommenden Wochenende, wenn die Spurs in die neue Premier-League-Saison starten, eine Entscheidung erwartet.

Anschließend wolle er demnach nicht mehr wechseln und zur Not ein weiteres Jahr in London verbringen, wodurch er dann im kommenden Jahr ablösefrei wechseln könnte.