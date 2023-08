Nach dem Treffen des FC Bayern in London mit Tottenham Hotspur am Montag soll die Differenz bei der Ablösesumme für Harry Kane klar sein.

WAS IST PASSIERT? Am Montag waren Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe in einem Privatjet von Oberpfaffenhofen nach London geflogen, um dort mit Daniel Levy, Präsident von Tottenham Hotspur, erneut über einen Wechsel von Harry Kane nach München zu verhandeln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut The Athletic soll bei der Verhandlungsrunde am Montag klar geworden sein, dass der FC Bayern und Tottenham in ihrer Bewertung des Preises für Kane umgerechnet 29,2 Millionen Euro auseinanderliegen.

WIE GEHT ES WEITER? Die Gespräche sollen fortgesetzt werden und der deutsche Rekordmeister plant nun offenbar eine Mega-Offerte: Laut der Daily Mail will der FCB mit einem Angebot über 99 Millionen Euro auf die Spurs zukommen. Tottenham-Boss Daniel Levy erwartet demnach zwar um die 117 Millionen Euro, könnte aber bereits bei knapp 105 Millionen Euro schwach werden. Damit würden beide Parteien deutlich weniger weit auseinanderliegen.

Sport1 berichtet, das klare Ziel der FCB-Verantwortlichen sei es, noch in dieser Woche eine Einigung mit Tottenham zu erzielen.

