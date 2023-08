Showdown im Poker um Harry Kane! FC Bayern setzt Tottenham Hotspur offenbar die Pistole auf die Brust

Der Poker um Harry Kane zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat Tottenham Hotspur im Poker um Harry Kane angeblich die Pistole auf die Brust gesetzt. Wie die englische Zeitung Telegraph berichtet, hat der Klub aus London nur noch bis 0 Uhr am heutigen Freitag Zeit, das letzte FCB-Angebot für den Stürmer anzunehmen.

Nach Informationen der BILD wolle auch Tottenham-Boss Daniel Lewy diesen Freitag noch entscheiden, ob Kane verkauft werden soll oder nicht.

Laut Sky haben die Münchner ein letztes Angebot abgegeben und dieses auf über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht.

Sollte bis Mitternach nichts passieren, wird sich Kane laut Telegraph voraussichtlich nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2024 den Münchnern anschließen.

Thomas Tuchel will Kane demnach bereits beim Supercup gegen RB Leipzig am 12. August in seinem Kader haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt war von einem Angebot der Bayern von 99 Millionen Euro die Rede gewesen. Tottenham-Boss Daniel Levy soll verschiedenen Medienberichten zufolge zwischen 105 und 113 Millionen Euro gefordert haben.

Laut der Londoner Zeitung Evening Standard habe auch Kane selbst eine Deadline für einen Transfer gesetzt. Demnach möchte der 30-Jährige bis spätestens 13. August Klarheit haben. An diesem Tag startet Tottenham mit der Partie beim FC Brentford in die neue Premier-League-Saison.

WIE GEHT ES WEITER? Außerdem heißt es, dass die Bayern ihr Angebot zurückziehen werden, wenn Levy einen Transfer nun nicht absegnet.

In diesem Fall würden sich die Bayern um andere Spieler bemühen, um beispielsweise die Baustelle im defensiven Mittelfeld zu schließen.

Allerdings sollen die FCB-Verantwortlichen weiterhin vorsichtig zuversichtlich sein, dass eine Einigung mit den Spurs erzielt werden kann.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane ist mit kurzen Unterbrechungen seit 2004 für Tottenham auf Torejagd.

Mit 280 Treffern ist er der Rekordschütze des Vereins, in der abgelaufenen Saison erzielte der Engländer 32 Tore und fünf Assists in wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtspielen.