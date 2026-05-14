Haben die USA schon einmal die WM gewonnen?

Seit ihrem ersten WM-Auftritt im Jahr 1930, als sie das Halbfinale erreichten, haben die US-Fußballer mehrfach an Weltmeisterschaften teilgenommen.

Das Erreichen des Halbfinales 1930 wurde damals als Erreichen des dritten Platzes anerkannt, auch wenn es kein Spiel um diesen Platz gab. Bei diesem Turnier erzielte der US-Stürmer Bert Patenaude auch den ersten Hattrick der WM-Geschichte, den die FIFA 2006 offiziell anerkannte.

Nach dem bemerkenswerten 1:0-Erfolg gegen England in der Gruppenphase der WM 1950 qualifizierte sich die US-Auswahl erst 1990 erneut für das Turnier. Seitdem nahm sie regelmäßig teil, nur 2018 war sie nicht mit dabei.

Die Bilanz zeigt starke Auftritte, doch fehlt der ganz große Titel?

Hat die USA schon einmal die FIFA-WM gewonnen?

Nein, die USA haben das Männer-Turnier noch nie gewonnen. Die US-Frauennationalmannschaft holte hingegen schon vier Titel: 1991, 1999, 2015 und 2019.

Was ist das beste Abschneiden der USA bei einer FIFA-Weltmeisterschaft?

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Das beste Ergebnis der USA bei einer FIFA-Weltmeisterschaft war der dritte Platz im Jahr 1930 – bei der ersten Weltmeisterschaft überhaupt, die damals in Uruguay stattfand. Obwohl es 1930 kein offizielles Spiel um Platz drei gab, erkannte die FIFA den USA später Rang drei zu, basierend auf der Tordifferenz und der Gesamtleistung im Vergleich zum anderen unterlegenen Halbfinalisten Jugoslawien. Die USA erreichten das Halbfinale, bevor sie mit 1:6 gegen Argentinien verloren.

Bevor die Weltmeisterschaft 1934 auf 16 Mannschaften erweitert wurde, nahmen an der Weltmeisterschaft 1930 nur 13 Mannschaften teil, die in einer K.o.-Runde mit vier Mannschaften gegeneinander antraten, ohne Achtelfinale oder Viertelfinale.

Seitdem war der größte US-Erfolg das Erreichen des Viertelfinales 2002. Die knappe 0:1-Niederlage gegen Deutschland gilt als beste Länderspiel-Leistung der USA in der jüngeren Vergangenheit.

Werden die USA an der FIFA-WM 2026 teilnehmen?

Ja, die USA nehmen 2026 teil. Sie haben ihren Startplatz als eines von drei Gastgeberländern neben Kanada und Mexiko bereits sicher. Die FIFA bestätigte am 14. Februar 2023, dass alle drei Länder automatisch bei der Endrunde mit dabei sind. Diese Plätze zieht die FIFA vom Kontingent der CONCACAF ab, sodass die drei Teams keine Qualifikationsspiele bestreiten mussten.

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Die Bilanz der USA bei FIFA-Weltmeisterschaften