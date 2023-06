Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Galatasaray trifft in der türkischen Liga heute auf Fenerbahçe. Gibt es in Deutschland eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

Es ist mal wieder an der Zeit für eines der größten Derbys im europäischen Fußball. Heute Abend (4. Juni) empfängt Galatasaray Istanbul den Stadtrivalen Fenerbahçe zur Partie des 37. Spieltags der türkischen Süper Lig. Anpfiff ist um 18 Uhr im Nef Stadyumu in Istanbul. Aber gibt es in Deutschland eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

In der vergangenen Saison enttäuschte Galatasaray Istanbul noch und landete am Ende nur auf dem 13. Platz, in der laufenden Spielzeit sind die "Löwen vom Bosporus" seit dieser Woche vorzeitig Meister. Ein Sieg im Stadtduell mit Fenerbahçe am heutigen Sonntag dürfte für das Team von Trainer Okan Buruk trotzdem von großer Relevanz sein, schließlich ist kaum ein Spiel im türkischen Fußball mit so einem hohen Prestige verbunden.

Auf der Gegenseite dürfte Fenerbahçe alles daran setzen, die 0:3-Pleite aus der Hinrunde vergessen zu machen. Im Januar hatte man im eigenen Stadion keine Chance und verlor verdient durch Treffer von Sérgio Oliveira, Muhammed Aktürkoğlu und Mauro Icardi. Gelingt die Revanche oder behält Galatasaray erneut die Oberhand?

Galatasaray und Fenerbahçe stehen sich heute in der Süper Lig gegenüber. Wird das Spiel in Deutschland im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Übersicht zur Partie

Begegnung: Galatasaray - Fenerbahçe Wettbewerb: Süper Lig, 37. Spieltag Anpfiff: 4. Juni 2023 (heute), 18 Uhr Austragungsort: Nef Stadyumu (Istanbul)

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Läuft die türkische Liga im Fernsehen?

Ganz selten können sich deutsche Fußball-Fans über Live-Übertragungen im Free-TV freuen. So werden beispielsweise die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga im Fernsehen gezeigt, auch das Finale der Champions League kann man im TV schauen.

Internationale Meisterschaften sind dagegen kaum ohne Abschluss eines Abos bei einem Streamingdienst verfügbar. Das gilt auch für die türkische Liga, die nicht im frei empfangbaren Fernsehen läuft.

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Überträgt Sky oder DAZN die türkische Liga?

Allerdings hat auch keiner der Streaminganbieter in Deutschland die Süper Lig im Programm. Weder Sky noch Magenta Sport, Sportdigital Fußball oder DAZN zeigt die Partie heute Abend live. Demzufolge gibt es in Deutschland keine Übertragung des Istanbuler Derbys.

Auf DAZN habt ihr jedoch die Möglichkeit, viele andere Ligen im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür müsst Ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Internationale Ligen auf DAZN sehen

So hat DAZN beispielsweise die französische, die spanische und die italienische Liga im Programm. Dank einer Kooperation mit Sportdigital Fußball sind zudem LIVE-STREAMS der portugiesischen Meisterschaft abrufbar, auch die japanische J1 League oder die niederländische Eredivisie findet Ihr dort.

Für ein Abo bei DAZN bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Das vollständige Portfolio erhaltet Ihr mit dem Komplett-Paket, das aktuell für 39,99 Euro monatlich bzw. umgerechnet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo zu haben ist. Abrufbar sind die LIVE-STREAMS im Anschluss via Smart-TV, App, Webbrowser oder Spielekonsole.

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Spitzensport auf DAZN - Infos zum Anbieter

Galatasaray vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: So liefen die vergangenen fünf Duelle

Insgesamt standen sich beide Teams 47 Mal in der Süper Lig gegenüber. Fener gewann 22 dieser Partien, Gala entschied zwölf für sich. In der Tabelle seht Ihr die Ergebnisse der vergangenen fünf Aufeinandertreffen.