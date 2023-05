Bundesliga und 2. Bundesliga: Wann ist die Relegation 2022/23? Alle Termine und Daten

Für einige Klubs aus Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga geht es in der Relegation noch um Aufstieg & Klassenerhalt. Alle Termine 2023 im Überblick.

Nach der Saison ist vor der Saison! Das gilt für jeweils ein Team aus der Bundesliga, zwei Teams aus der 2. Bundesliga und eine Mannschaft aus der 3. Liga ganz besonders. Denn für sie ist die reguläre Saison 2022/23 noch gar nicht beendet - die Relegation steht an.

Wer sichert sich noch den Klassenerhalt oder kann in den beiden K.-o.-Spielen doch noch den glücklichen Aufstieg feiern? Es wird jedenfalls spannend und hitzig werden, das haben vergangene Relegationsspiele bereits mehrfach gezeigt.

Doch wann findet die Relegation 2022/23 eigentlich statt? GOAL gibt Euch hier alle Informationen, Termine und Daten.

Relegation 2022/23, Bundesliga: Wann finden die Spiele statt?

In der Bundesliga-Relegation trifft wie in den Jahren zuvor auch der Tabellen-16. der Bundesliga auf den Tabellendritten der 2. Bundesliga. In einem Hin- und Rückspiel entscheidet sich dann, ob der Bundesligist absteigt oder sich den Klassenerhalt sichern kann, bzw. ob der Zweitligist aufsteigen wird oder weiterhin in der zweiten Liga antreten muss.

Das Hinspiel wird in diesem Jahr am Donnerstag, 1. Juni 2023 ausgetragen, dann trifft der Bundesliga-16. um 20.15 Uhr im heimischen Stadion auf den Zweitliga-Dritten. Das Rückspiel steigt dann vier Tage später am Montag, 5. Juni 2023 ebenfalls um 20.15 Uhr.

Imago Images

Relegation 2022/23, 2. Bundesliga - 3. Liga: Wann finden die Spiele statt?

Das gleiche Prozedere gilt für den Tabellen-16. der 2. Bundesliga und den Tabellendritten der 3. Liga. Diese Partien werden jeweils einen Tag nach der Bundesliga-Relegation ausgetragen.

Das heißt, am Freitag, 2. Juni 2023 empfängt der Zweitliga-16. im Relegationshinspiel den Drittliga-Dritten. Ebenfalls vier Tage später, am Dienstag, 6. Juni 2023 kommt es dann zum Rückspiel.

Relegation 2023: Alle Termine im Überblick