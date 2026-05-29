WM 2026 in Schottland live im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Schottlands aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem Server in Großbritannien und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Schottlands zeigen die frei empfangbaren Sender BBC (über den BBC iPlayer) und STV (über den STV Player).

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Wer zeigt das Turnier in Schottland? In Schottland teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender BBC und ITV die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

In Schottland teilen sich die großen öffentlich-rechtlichen Sender des Vereinigten Königreichs, die BBC und ITV, die offiziellen Übertragungsrechte für die kommende FIFA-Weltmeisterschaft 2026 (wobei STV die lokale terrestrische Übertragungslizenz für Schottland besitzt).

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

BBC Scotland und STV teilen sich den Spielplan, damit die Zuschauer alle wichtigen Begegnungen, einschließlich der Partien Schottlands in Gruppe C gegen Brasilien, Marokko und Haiti sowie das WM-Finale, kostenlos und ohne Abo sehen können.

📱 Digitale und kostenlose Streaming-Optionen

BBC iPlayer & STV Player: Beide Sender übertragen jeweils die Hälfte des Turnierprogramms online. Zuschauer in Schottland können alle Live-Spiele streamen, sich die Highlights on demand ansehen und Expertenanalysen im Studio auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs kostenlos über die Apps BBC iPlayer und STV Player verfolgen.







