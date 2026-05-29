Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Spanien: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Spanien live im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der spanischen WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, kannst du ein Virtual Private Network (VPN) nutzen. Verbinde dich einfach über dein VPN mit einem spanischen Server und verfolge die Spiele live im Stream. Alle Spiele Spaniens zeigt der frei empfangbare nationale Sender RTVE über La 1 oder die RTVE Play-App.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im spanischen Fernsehen?

In Spanien teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender Radio Televisión Española (RTVE) und der Streamingdienst DAZN (in Zusammenarbeit mit GRUP MEDIAPRO) die offiziellen Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

RTVE (La 1 und Teledeporte): Der nationale öffentlich-rechtliche Sender RTVE zeigt während des gesamten Turniers die wichtigsten Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Täglich zeigt der Kanal ein Topspiel gratis, darunter alle Partien der spanischen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, ausgewählte K.o.-Spiele, die Halbfinals und das Finale. Dafür brauchen Sie kein Abo, nur die digitale Terrestrik (TDT).

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

DAZN & Movistar Plus+: DAZN ist in Spanien die zentrale Pay-TV-Plattform für das Turnier und zeigt alle 104 Spiele live und on demand. Den kompletten exklusiven Zugang zum gesamten Turnierkalender, die Multi-Feed-Berichterstattung und ein spezielles 24/7-Programmangebot bieten DAZN-App und die temporären DAZN-Mundial-Kanäle auf Movistar Plus+. RTVE Play streamt die frei empfangbaren Spiele kostenlos.



