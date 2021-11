Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live: Die Champions League JETZT im LIVE-TICKER - 1:2

In der Champions League muss der FC Bayern München heute in die verschneite Ukraine. Goal begleitet das Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister und Dynamo Kiew im LIVE-TICKER!

Euch ist der LIVE-TICKER nicht genug und Ihr wollt das Spiel im LIVE-STREAM oder Fernsehen verfolgen? Hier haben wir dazu alles erklärt!

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München Spielstand: 1:2 Tore 0:1 Lewandowski (14.), 0:2 Coman (42.) Aufstellung Dynamo Kiew Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Buyalskiy, Shaparenko, De Pena (46. Garmash) - Sydorchuk, Tsygankov, Skhurin (46. Vitinho) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Nianzou (85. Tillman), Hernandez (46. Sarr), Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane (88. Richards) - Lewandowski Gelbe Karten Shaparenko (32.), Sarr (52.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

90. | Goretzka verhindert das 2.2! Tsygankov scheint nach einem langen Ball der Ukrainer rechts im Strafraum durch, grätscht dann aber mit einem langen Bein die Kugel ins Toraus. Der Nationalspieler scheint sich verletzt zu haben, steht aber erstmal wieder.

88. | Alle Feldspieler sind auf dem Rasen: Nagelsmann bringt in den verbleibenden Minuten noch Richards für Sane.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Spielerwechsel!

87. | Kiew kommt nicht mehr ganz so gut durch wie unmittelbar nach dem Anschlusstreffer, nun sind die Ukrainer wieder vor allem mit Verteidigen beschäftigt. Drei Minuten sind noch auf der Uhr.

85. | Nianzou muss runter, es kommt für ihn Junioren-Nationalspieler Tillman. Für ihn ist es das Europapokal-Debüt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Spielerwechsel!

84. | Für Nianzou scheint es nicht weiterzugehen, der Franzose wird bereits vom Betreuerstab in Richtung Katakomben geführt. Julian Nagelsmann wird gleich nochmal wechseln.

82. | Nianzou lässt sich nach einem Zweikampf im Mittelfeld behandeln, der junge Verteidiger scheint sich an der Schulter verletzt zu haben. Zweimal kann Julian Nagelsmann noch wechseln.

80. | Zehn Minuten sind noch auf der Uhr. Sehen wir noch einen Treffer oder retten die Bayern den Sieg über die Ziellinie?

78. | Lewandowski mit der nächsten Gelegenheit! Goretzka steckt von der rechten Seite an den kurzen Pfosten auf Lewandowski durch, der aus acht Metern aus der Drehung abzieht, die Kugel flach aber Zentimeter am Aluminium vorbeisetzt.

76. | Lucescu wechselt nochmal für die Außenbahn: Kedziora geht, Karavaev kommt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Spielerwechsel!

74. | Neuer verhindert den Ausgleich! Nach einem Eckball von der linken Seite nimmt Sydorchuk den hoch geschlagenen Ball zentral von der Strafraumkante volley, Neuer lässt ans linke Fünfereck prallen. Dort ist Buyalskyi zur Stelle und legt ins Zentrum, wo aber jeweils Tsygankov und Shaparenko verpassen.

72. | Dynamo Kiew trifft damit zum ersten Mal in dieser Champions-League-Saison, die Bayern müssen nun wieder aus ihrem Trott herauskommen. Das wird noch eine interessante Schlussphase!

70. | Toooooor! DYNAMO KIEW - FC Bayern München 1:2! Geht da noch was? Nach einem Steckpass aus dem Mittelfeldzentrum von Tsygankov ist es der eingewechselte Harmash, der plötzlich hinter Sarr völlig frei steht und auf Höhe des rechten Pfostens mit Wucht unten rechts einschießt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Tor für Dynamo Kiew!

69. | Für Roca ist es der erste Saisoneinsatz im Dress der Münchner, insgesamt steht er zum dritten Mal in der Champions League auf dem Rasen.

67. | Da ist der angekündigte Wechsel: Roca kommt für den Torschützen Coman in die Partie.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Spielerwechsel!

66. | Aus Münchner Sicht scheint defensiv nicht mehr viel anzubrennen, die Gäste verwalten ihre nun komfortable Führung einigermaßen sicher. Nur rotieren kann Julian Nagelsmann jetzt nur bedingt.

64. | Nächste Aufregung im Münchner Sechzehner, diesmal fällt Tysgankov links im Strafraum gegen Goretzka. Diesmal ist das vom münchner aber extrem sauber verteidigt.

62. | Nagelsmann ordnet die nächsten Wechsel an, an der Seitenlinie macht sich Roca bereit. Der Spanier könnte heute ein paar wenige Einsatzminuten sammeln, ansonsten ist er häufig außen vor.

60. | Eine Stunde ist in Kiew vorbei, die Bayern schieben nun wieder etwas energischer an. Dabei geht es nicht um den dritten Treffer, vielmehr soll Kiew vom eigenen Kasten ferngehalten werden.

58. | Ab der Mittellinie beginnt das Pressing der Gastgeber, die die Bayern-Akteure dort abholen und dann Druck auf den Spielaufbau machen. Chancen sind auf beiden Seiten noch Mangelware, Kiew wird irgendwann aber aufmachen müssen.

56. | Goretzka lässt sich im Mittelkreis viel zeit bei einem Freistoß, wirklich spritzig ist das nicht mehr, was die Bayern da abliefern. Sie werden von den heimischen Fans nun auch gnadenlos ausgepfiffen.

54. | Die Bayern haben seit Beginn der zweiten Halbzeit kaum noch Aktionen in der gegnerischen Hälfte, müssen natürlich auch auf ihre Kräfte schauen. Julian Nagelsmann hat noch drei weitere Feldspieler auf der Bank, am Samstag geht es schon wieder gegen Arminia Bielefeld.

52. | Sarr bekommt nach einem Trikotzupfer auf der linken Seite ebenfalls Gelb, der Franzose ist damit Minuten nach seiner Einwechslung bereits verwarnt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Gelbe Karte für den FC Bayern München!

50. | Goretzka sucht nach einem Ballgewinn im Zentrum mal Müller per Steckpass, die Ukrainer bekommen diesmal aber einen Fuß dazwischen.

48. | Die Bayern schieben nach Wiederanpfiff schon wieder ordentlich nach vorne, Kiew presst aber mutig gegen den Ball. Die Gastgeber scheinen noch nicht aufgesteckt zu haben.

46. | Dann rollt der Ball wieder in Kiew!

46. | Und auch die Bayern tauschen nochmal: Sarr kommt für Hernandez.

46. | ... und Harmash ersetzt de Pena.

46. | Kiew wechselt doppelt zur Pause. Vitinho kommt für Shkurin

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Spielerwechsel!

FC Bayern München bei Dynamo Kiew: Anpfiff der 2. Halbzeit!

Halbzeit | Dynamo Kiew hatte seine besten Möglichkeiten kurz vor der Pause durch den emsigen Tsygankov, am Ende ist der Rückstand aber durchaus leistungsgerecht. Dennoch: Das Ergebnis ist nach wie vor knapp, im zweiten Durchgang ist für die Mannschaft von Mircea Lucescu noch einiges drin. So deutlich wie beim 0:5 im Hinspiel ist der Leistungsunterschied nicht.

Halbzeit | Die Bayern starteten stark in die Partie und gingen dementsprechend auch verdient in Führung, mit zunehmender Spielzeit schlichen sich aber einige Nachlässigkeiten in das Spiel des deutschen Rekordmeisters. Julian Nagelsmann lässt vor allem auf den Außenbahnen sehr offensiv agieren, dementsprechend gibt es immer wieder Räume für die pfeilschnellen Gastgeber.

FC Bayern München bei Dynamo Kiew: Halbzeit!

5.+3. | Dann ist Pause in Kiew!

45.+1. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, drei Minuten werden angezeigt.

44. | Coman erzielt damit den ersten Saisontreffer in der Königsklasse, das Tor fällt in eine Druckphase der Gastgeber. In der Alianz-Arena stand es nach 45 Minuten auch 2:0 für die Bayern - am Ende ging die Begegnung 5:0 für den Tabellenführer aus.

42. | Toooooor! Dynamo Kiew - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2! Der FCB eiskalt! Tolisso chippt das Spielgerät bockstark aus dem linken Halbraum ans rechte Fünfereck zum einlaufenden Coman, der dort völlig freisteht und die Kugel ins lange Eck einschiebt.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Tor für den FC Bayern München!

40. | Die Gastgeber fordern Elfmeter! Buyalskyi fällt links im Münchner Sechzehner gegen Hernandez, der französische Nationalspieler trifft seinen Gegenspieler klar. Der Unparteiische entscheidet sich aber gegen einen Strafstoß.

38. | Die Bayern verlieren nun im Spiel nach vorne zu häufig den Ball, die Münchner sind nicht mehr ganz so sicher wie noch in der Anfangsphase.

36. | Tsygankov! Erneut zieht der Youngster nach einem kurzen Dribbling von rechts aus 18 Metern zentraler Position ab, Neuer nimmt den leicht abgefälschten Schuss aber sicher unten links auf.

34. | Dynamo zeigt nun, dass es durchaus in der Lage ist, hin und wieder mal Nadelstiche zu setzen. Die Gastgeber sind besser in der Partie, die Münchner müssen aufpassen!

32. | Shaparenko kassiert nach einem taktischen Foul im Mittelfeld die erste Verwarnung der Partie.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Gelbe Karte für Dynmao Kiew

30. | 15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es bei der Führung für die Münchner?

28. | Neuer mit dem Luftloch! Tsygankov ist rechts vom Sechzehner mal stark durch, Goretzka grätscht ihm rechts im Strafraum die Kugel aber gut ab. Neuer will den Ball anschließend am linken Pfosten klären, schlägt aber über das Kunstleder und hat Glück, dass dieses nur an den Pfosten geht.

26. | Müller bringt einen Eckball von links in den Sechzehner der Gastgeber, findet dort aber keinen Abnehmer. Immerhin: Es gibt erneut Eckball für die Gäste.

24. | Mitte des ersten Durchgangs sind die Bayern die deutlich bessere Mannschaft, erarbeiten sich immer wieder Szenen vor dem gegnerischen Strafraum. Dynamo hat auf die Offensivaktionen der Münchner nach wie vor keine Antwort.

22. | Die Bayern drücken vorsichtig auf den zweiten Treffer, wollen früh alles klar machen. Rund zwei Drittel aller Ballaktionen in etwas mehr als 20 Minuten sprechen eine deutliche Sprache.

20. | Die Bayern im Gegenzug wären übrigens Gruppensieger, unabhängig vom Ergebnis am späten Abend in Barcelona. Bisher kann Julian Nagelsmann sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein.

18. | Die Bayern sind schon wieder im Diktier-Modus, drücken Dynamo unentwegt an den eigenen Strafraum. Die Gastgeber wirken überfordert, beim jetzigen Stand wären sie aus der Champions League ausgeschieden.

16. | Lewandowski erzielt damit seinen neunten Saisontreffer und liegt damit wieder zwei Tore vor Sebastien Haller. Der Ivorer von Ajax hat bereits sieben Tore auf dem Konto, kann morgen aber noch nachlegen.

14. | Toooooor! Dynamo Kiew - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1! Da ist die Führung für die Bayern! Pavard zieht nach einem Ballgewinn von Davies aus 22 Metern leicht rechter Position ab, der Abpraller landet auf Höhe des Elfmeterpunkts bei Lewandowski. Der Pole setzt zum Fallrückzieher an - und setzt diesen wunderschön halbhoch ins rechte Eck. Bushchan ist ohne Chance.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Tor für den FC Bayern München!

13. | Julian Nagelsmann dagegen heizt seine Rumpf-Elf trotz der eisigen Temperaturen gut von der Seitenlinie an, der Coach wirkt einigermaßen zufrieden. Gelingt den Bayern die perfekte Vorrunde?

11. | Kiew bekommt in den vergangenen Minuten immer weniger Entlastung, die Gastgeber werden so langsam im eigenen Strafraum eingeschnürt. Mircea Lucescu nimmt das an der Seitenlinie stoisch hin.

9. | Kiew dagegen setzt erstmal aufs Umschaltspiel, die Gastgeber wollen vor allem schnell über die Außenbahnen kommen. Bisher verteidigen die Bayern in ihrer Fünferkette gegen den Ball aber sicher

7. | Die Bayern übernehmen erwartungsgemäß die Spielkontrolle, schieben gut nach vorne. Der richtige Druck kommt vom deutschen Rekorxmdeister aber noch nicht.

5. | Die Begegnung war gut eine Minute unterbrochen, Grund dafür war ein leichtbekleideter Flitzer, den die robusten ukrainischen Ordner aber mittlerweile wieder eingefangen haben.

3. | Die Begegnung in Kiew findet bei starkem Schneefall statt, angenehm ist diese Reise in die osteuropäische Metropole sicherlich nicht. Aber: Der Rasen ist frei geräumt, die Bedingungen sind gut.

| Das Spiel ist angepfiffen!

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Anpfiff!

vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Halil Umut Meler, seine Assistenten sind Mustafa Eyisoy und Ibrahim Caglar Uyarcan. Vierter Offizieller ist Arda Kardesler. An den Video-Monitoren sitzt Mete Kalkavan, sein Assistent ist Abdulkadir Bitigen.

vor Beginn | Bei Dynamo Kiew läuft es dagegen abseits der Champions League nahezu perfekt, der amtierende Meister und Pokalsieger hat in der Liga erst einmal verloren und liegt punktgleich mit Shakthar an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer-Legende Mircea Lucescu verfügt mit den Offensivtalenten Viktor Tysgankov und und Vitaliy Buyalskyi über durchaus gefährtliche Spieler, die gegen nicht immer perfekt organisierte Bayern ihre Chancen nutzen könnten.

vor Beginn | Dabei gehen die Münchner stark angeschlagen ins Spiel in der ukrainischen Hauptstadt: Nur 15 Feldspieler konnte Julian Nagelsmann aufgrund von Verletzungen, Corona-Erkrankungen und Quarantäne mit nach Kiew nehmen, damit könnte der FCB-Trainer nicht mal alle fünf Wechsel-Optionen nutzen. Und: Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg am Freitagabend ist die Stimmung an der Säbener Straße nicht gerade rosig.

vor Beginn | Das Hinspiel in der Allianz-Arena geriet zum Schützenfest für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die Kiew mit einem 5:0 vom Rasen fegte. Einzig gegen Benfica gelang es den Ukrainern bisher, einen Punkt in der Gruppenphase mitzunehmen. Die Bayern dagegen stellen die stärkste Offensive der Königsklasse und dürften heute auch einen Auswärtssieg als interne Zielsetzung ausgegeben haben.

vor Beginn | Mircea Lucescu tauscht nach dem 6:1-Erfolg gegen Chornomorets in der heimischen Liga insgesamt ebenfalls viermal: Karavaev wird in der Viererkette durch Zabarnyi ersetzt, im Zentrum starten de Pena und Shaparenko für Shepelev und Andriyevskyi. Offensiv erhält zudem Sydorchuk den Vorzug vor Vitinho.

vor Beginn | Kiew kontert folgendermaßen: Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Shkurin, Tsygankov.

vor Beginn | Julian Nagelsmann nimmt damit im Vergleich zum 1:2 gegen den FC Augsburg vier Veränderungen in der Startformation vor: Nianzou ersetzt den gelb-rot-gesperrten Upamecano in der Dreierkette, im Zentrum beginnt Tolisso für Sabitzer. Auf den Außenbahnen beginnen zudem Coman und Davies für Richards und Gnabry.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da. Die Bayern beginnen folgendermaßen: Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez - Goretzka, Tolisso - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski.

vor Beginn | Zunächst einmal zur Ausgangslage in Kiew: Die Bayern brauchen einen Punkt aus den verbleibenden beiden Spielen, um sich auch den Gruppensieg und damit eine möglichst gute Ausgangslage fürs Achtelfinale zu sichern. Alternativ reicht heute sogar eine Niederlage, sollte der FC Barcelona zuhause nicht gegen Benfica gewinnen. Dynamo Kiew dagegen braucht heute dringend einen Sieg und gleichzeitig einige Niederlage der Blaugrana, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben.

vor Beginn | 17:2 Tore und zwölf Punkte nach vier Spielen bedeuten aus Sicht der Bayern: Die verbleibenden beiden Spiele in der Gruppe E der Königsklasse sind ein kleines Warm-Up für die K.o.-Phase, einzig eine hohe Niederlage gegen den FC Barcelona könnte den Münchnern den Gruppensieg noch nehmen. Dynamo Kiew dagegen klammert sich noch an den letzten Strohhalm in Sachen Weiterkommen. Auf gehts!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Dynamo Kiew:

Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Buyalskiy, Shaparenko, De Pena - Sydorchuk, Tsygankov, Skhurin

Eric Ramírez será suplente con Dynamo Kiev ante Bayern Munich en la Liga de Campeones. pic.twitter.com/D7lizSCnOv — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) November 23, 2021

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München setzen auf folgende Aufstellung:

Neuer (K.) - Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Wer zeigt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live? Die Opta-Fakten

Dynamo Kiew hat fünf seiner sieben Champions-League-Spiele gegen Bayern München verloren (1S 1U), nur gegen Barcelona gab es mehr Niederlagen in diesem Wettbewerb (6).

Bayern München hat die letzten drei Auswärtsspiele in der Champions League in der Ukraine nicht gewonnen (2U 1N), zuletzt gab es im Februar 2015 ein 0-0 gegen Shakhtar Donetsk. Das letzte Auswärtsspiel gegen Dynamo Kiew war eine 0-2-Niederlage im März 2000 unter Ottmar Hitzfeld.

Dynamo Kiew hat in dieser Saison in keinem seiner vier Champions-League-Spiele ein Tor erzielt und dabei nur neun Schüsse aufs Tor abgegeben - drei weniger als Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (12).

Bayern München hat in den vier Champions-League-Spielen in dieser Saison 17 Tore erzielt. Das ist geteilter Rekord nach vier Spieltagen zusammen mit Paris St. Germain in der Saison 2017/18. Bayern hat auch die meisten Torschüsse (84) und Schüsse aufs Tor (34) aller Mannschaften in dieser Saison.

Dynamo Kiew hat unter Mircea Lucescu nur eines seiner 10 Spiele in der Champions League gewonnen (2U 7N) und dabei nur vier Tore erzielt. Das sind die wenigsten Tore in den ersten 10 Spielen eines Trainers in diesem Wettbewerb seit Giorgos Donis bei APOEL Nikosia zwischen 2014 und 2017 (drei).

Bayern München hat in den letzten drei CL-Spielen mindestens vier Tore geschossen: 5-0 gegen Dynamo Kiew sowie 4-0 und 5-2 gegen Benfica. Das ist das erste Mal für Bayern im Europapokal seit 1972, und seit der Gründung des Europapokals 1955 hat kein Team in vier Spielen in Serie mehr als drei Tore erzielt.

Gegen Barcelona war Kiews Illia Zabarnyi erst der fünfte Teenager (19 Jahre, 62 Tage), der in jedem seiner ersten 10 CL-Einsätze 90 Minuten spielte. Die anderen waren Iker Casillas (Real Madrid, 1999-00), Petr Cech (Sparta Prag, 2001-02), Vincent Kompany (Anderlecht, 2003-04) und Matthijs de Ligt (Ajax, 2018-19).

Leroy Sané war in dieser Saison bei vier Champions-League-Einsätzen an acht Toren direkt beteiligt (4 Tore, 4 Vorlagen), außerdem hat er in jedem Spiel ein Tor aufgelegt. Der letzte Bayern-Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen ein Tor vorbereitete, war Kingsley Coman im März 2016.

Bayerns Robert Lewandowski hat in seinen letzten acht Spielen in der Champions League ein Tor erzielt und ist auf dem besten Weg, der erste Spieler zu werden, der mehr als einmal in neun aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat, was ihm auch im August 2020 gelang. Die anderen Spieler, die in neun oder mehr Spielen in Folge Tore erzielt haben, sind Ruud van Nistelrooy (9 zwischen September 2002 und April 2003) und Cristiano Ronaldo (11 zwischen Juni 2017 und April 2018).

Bayerns Robert Lewandowski ist mit acht Toren in vier Spielen der Führende in der Torschützenliste der Champions League. In der Geschichte der Champions League hat nur Luiz Adriano (2014/15 für Schachtar Donezk) in den ersten vier Spielen einer Saison mehr Tore erzielt (9). Am frühesten zweistellig getroffen hat ein Akteur am fünften Spieltag, was Lewandowski selbst in der Saison 2019/20 erreicht hat.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute ... im TV DAZN 1 / DAZN via Smart-TV

Konferenz: DAZN 2 / DAZN via Smart-TV im LIVE-STREAM Einzelspiel: DAZN

Konferenz: DAZN LIVE-TICKER GOAL

In der Champions League wird heute der 5. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der FC Bayern wird das leidige Dauer-Thema Corona einfach nicht los. Nach Kiew begleiteten den Rekordmeister jede Menge Sorgen, nicht nur personelle.

Kiew (SID) Julian Nagelsmann entfuhr ein kurzer, aber knackiger Fluch. Das kleine Missgeschick des Trainers, dem beim Jonglieren im Abschlusstraining der Ball versprang, passte ins Bild: Es knirscht und kracht gewaltig beim FC Bayern. Das "nervige" Corona-Thema, zahlreiche Quarantäne-Fälle und leidige Debatten um Gehaltskürzungen: Als sich die arg dezimierte Delegation aus München am Montagnachmittag per Sonderflug auf nach Kiew machte, hatte Nagelsmann zwar nur 18 Profis, aber dafür jede Menge Sorgen an Bord.

"Ich glaube nicht, dass die Mannschaft an der Situation zerbricht", sagte der Coach über die Dauer-Unruhe, er selbst wirkte vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei Dynamo Kiew aber teilweise dünnhäutig.

"Die Störgeräusche", klagte er, "gehören ein Stück weit zum FC Bayern dazu." Und es sei sicher unglücklich, dass - wie in der Debatte um Gehaltskürzungen für das Quarantäne-Quintett um Impfskeptiker Joshua Kimmich - "Interna ausgeplaudert werden". Das alles aber, behauptete er, "sind keine Dinge, die unseren sportlichen Erfolg extrem gefährden".

Wirklich? Pressesprecher Dieter Nickles mahnte die Reporter gleich mehrfach, doch bitte "sportliche Fragen" zu stellen. Nagelsmann sah sich zu einer eindringlichen Warnung an seine Stars veranlasst: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Themen drumherum aufs Sportliche zu projizieren."

Er hätte "mehr Spaß, wenn alles ruhig ist und in die richtige Richtung läuft", bekannte er. Das ewige Gerede sei zwar normal, aber "nicht der gesündeste Teil des Business". Ein echtes Team, betonte Nagelsmann, "muss daran wachsen und füreinander da sein. Das heißt nicht, dass man immer dieselbe Meinung hat."

Wie das in der Praxis aussieht, erläuterte Leroy Sane. Im Team "redet man kurz ein bisschen darüber", sagte er über die Impfdebatte. Als Gesicht der bayerischen Impfkampagne "bin ich einer, der dafür steht", betonte der Nationalspieler. Er wolle, dass seine Kumpels Kimmich und Serge Gnabry oder die anderen Isolierten "auf dem Platz helfen können. Es sind wichtige Spieler für uns, wir wollen sie gerne dabei haben. Das steht außer Frage."

Doch neben den fünf Quarantäne-Fällen Kimmich, Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen beim ukrainischen Meister auch Niklas Süle und Josip Stanisic (beide positiv) sowie Dayot Upamecano (Gelbsperre). Außerdem sind die angeschlagenen Kingsley Coman und Marcel Sabitzer fraglich. "Es ist nicht so, das wir mit irgendeiner Thekentruppe anreisen", sagte Nagelsmann jedoch und witzelte über den guten "Betreuungsschlüssel".

Ein Unentschieden würde den in der Königsklasse bislang makellosen Bayern, die bereits fürs Achtelfinale qualifiziert sind, zum Gruppensieg reichen. "Wir haben nicht mehr den Ergebnisdruck", meinte Nagelsmann, "aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir da hingehen und sagen, das Spiel interessiert uns nicht mehr."

Die Champions League, warnte der 34-Jährige seine Rumpftruppe, "ist nie unwichtig - erst recht nicht für Bayern München." Und schon gar nicht, wenn es eh überall knirscht und kracht.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Kiew: Buschtschan - Kedziora, Sabarnyj, Schabanow, Mykolenko - Sydortschuk - Tsygankow, Schaparenko, Andrijewskij, De Pena - Garmasch. - Trainer: Lucescu

München: Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann

Quelle: SID

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Königsklassen-Duell im Überblick