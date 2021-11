Fußball heute live: So wird Dynamo Kiew gegen FC Bayern München gezeigt / übertragen

In der Champions League hätte es für den FC Bayern München bislang nicht besser laufen können: Die ersten vier Spiele in der Gruppenphase hat der deutsche Rekordmeister allesamt gewonnen, dadurch wurde bereits Anfang November der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht - und gegen Dynamo Kiew kann der FC Bayern am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVE-TICKER) vorzeitig den Gruppensieg einfahren.

In der Ukraine kann Trainer Julian Nagelsmann jedoch nur auf ein sehr reduziertes Aufgebot zurückgreifen. Nach Joshua Kimmich mussten sich auch Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance in Quarantäne begeben. Das Quartett habe Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft gehabt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Zudem werden dem FC Bayern nach einer COVID-19-Infektion wohl auch Niklas Süle und Josip Stanisic fehlen. Dayot Upamecano hat in den ersten Gruppenspielen drei Verwarnungen gesehen und wird mit einer Gelbsperre ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Für den Gruppensieg würde dem deutschen Rekordmeister ein Unentschieden oder ein gleichzeitiger Punktverlust des FC Barcelona genügen.

Gegen Dynamo Kiew kann der FC Bayern den Gruppensieg perfekt machen: Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League.

Dynamo Kiew gegen den FC Bayern: Die Begegnung in der Champions League in der Übersicht

Begegnung Dynamo Kiew - FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Gruppenphase Anstoß 23. November 2021 | 18.45 Uhr Stadion Olympiastadion Kiew, Ukraine

Fußball heute live sehen: So wird Dynamo Kiew gegen den FC Bayern gezeigt / übertragen

Bis auf eine Ausnahme zeigt DAZN alle Begegnungen des fünften Spieltages in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM. So können deutsche Abonnenten 15 der 16 Gruppenspiele, österreichische Abonnenten sogar alle Gruppenspiele im Einzelspiel und in der Konferenz ansehen. In Deutschland wird nur die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) bei Amazon übertragen.

Trotz des früheren Anstoßes beim Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern ist die Regelung somit ziemlich einfach: Bei DAZN sind die vollen 90 Minuten im Kommentar mit Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl zu sehen, in der Konferenz wird die Begegnung von Michael Born kommentiert, der sich mit Holger Pfandt bei FC Villarreal gegen Manchester United abwechselt.

DAZN überträgt die Champions League im TV und im LIVE-STREAM

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß geht DAZN auf seiner Plattform auf Sendung. Um 18.15 Uhr begrüßt Moderator Tobi Wahnschaffe zu den Vorberichten und liefert alle wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. In der Konferenz beginnt die Übertragung zwar erst um 18.30 Uhr, aber auch dort werden die Zuschauer auf die Begegnung des deutschen Rekordmeisters eingestimmt.

Um auf das Einzelspiel und die Konferenz zugreifen zu können, ist ein Abonnement des Streamingdienstes erforderlich. Dabei können DAZN-Kunden zwischen den Varianten für 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich wählen. Darin enthalten sind neben der Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie weiterer Spitzenfußball aus der Serie A, LaLiga und der Ligue 1.

Das Einzelspiel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern kann sowohl im TV auf DAZN 1 als auch über jedes mobile Endgerät im LIVE-STREAM verfolgt werden. Die Konferenz mit der parallelen Begegnung zwischen dem FC Villarreal und Manchester United wird im TV auf DAZN 2 übertragen, über die Webseite und die kostenlose DAZN-App ist sie ebenfalls im LIVE-STREAM zu sehen.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Dynamo Kiew:

Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Buyalskiy, Shaparenko, De Pena - Sydorchuk, Tsygankov, Skhurin

Eric Ramírez será suplente con Dynamo Kiev ante Bayern Munich en la Liga de Campeones. pic.twitter.com/D7lizSCnOv — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) November 23, 2021

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München setzen auf folgende Aufstellung:

Neuer (K.) - Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Fußball heute live sehen: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht