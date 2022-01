FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Interessenten für Bouna Sarr, Pavard mit Kampfansage

Der FC Bayern München am Dienstag (18. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, Gerücht: Vier Klubs an Sarr interessiert

Vier Klubs aus dem Ausland sind angeblich an einer Verpflichtung von Bayerns Rechtsverteidiger Bouna Sarr interessiert. Das vermeldet das französische Fußball-Portal Footmercato. Demnach sollen Lille und Bordeaux aus Frankreich sowie die Roma und der FC Genua aus Italien an ihm dran sein.

Sarr war 2020 für acht Millionen Euro von Olympique Marseille zum FC Bayern gekommen, doch für einen Stammplatz kam der Senegalese nie in Frage. Er kam selten als Einwechselspieler zum Einsatz, mittlerweile hat ihm allerdings auch Josip Stanisic den Rang als Pavard-Ersatz abgelaufen.

Sollte Sarr den Klub verlassen, könnte er möglicherweise gar nicht mehr nach München zurückkehren, nachdem der 29-Jährige aktuell mit dem Senegal beim Afrika Cup weilt.

FC Bayern, News heute: Pavard hat "keine Angst vor Paris"

Benjamin Pavard vom FC Bayern hat eine Kampfansage in Richtung der internationalen Konkurrenz abgegeben. "Wir sind Bayern München, eines der besten Teams der Welt. Wir haben keine Angst vor Real, keine Angst vor Paris", stellte er bei Telefoot klar.

Der Franzose zeigte sich selbstbewusst und machte deutlich, dass es der Anspruch der Münchner sei, in der Champions League um den Titel mitzuspielen. "Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison zeigen können, dass wir das beste Team der Welt sind", meinte er.

Pavard kam 2019 als amtierender Weltmeister für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Für die Münchner absolvierte er bislang 68 Bundesliga-Spiele.

FC Bayern, Gerücht: Bayern und BVB streiten um Hlozek

Die beiden deutschen Top-Klubs FC Bayern München und Borussia Dortmund haben offenbar Interesse an Sturmtalent Adam Hlozek von Sparta Prag. Das berichtet die Bild.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich dem Bericht zufolge bereits intensiv mit dem 19-jährigen Tschechen beschäftigt haben. Beim FCB wäre Hlozek jedoch zunächst als Backup hinter Weltfußballer Robert Lewandowski eingeplant.

Hlozek gilt bereits seit längerem als eines der größten Sturmtalente Europas. An Ablöse müssten dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro in die tschechische Hauptstadt überwiesen werden.

In der laufenden Saison steht Hlozek aktuell bei sechs Toren und zwölf Vorlagen in 27 Pflichtspieleinsätzen. Der zwölfmalige tschechische Nationalspieler kann nicht nur als Nummer neun, sondern auch als hängende Spitze eingesetzt werden.

FC Bayern, News: Lewandowski wird zum zweiten Mal Weltfußballer

Als er zum zweiten Mal in Folge den Fußball-Olymp erreicht hatte, strahlte Robert Lewandowski über das ganze Gesicht. Weltfußballer! Wie bereits 2020! "Danke, danke. Ich bin sehr geehrt und stolz. Die Trophäe ist auch für meine Teamkollegen. Alles, was letztes Jahr passiert ist, der Bundesliga-Rekord, das hätte ich nie zu träumen gewagt", sagte der Torjäger von Bayern München überglücklich und berührt, nachdem ihm Vorstandschef Oliver Kahn, umrahmt von Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den begehrten Siegerkelch mit dem Silberball als "Krone" überreicht hatte.

Lewandowski, der aus München im schicken schwarzen Anzug zugeschaltet war, setzte sich im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" gegen Rekordgewinner Lionel Messi von Paris St. Germain und Liverpools ägyptischem Ausnahmespieler Mohamed Salah durch. Es war auch eine Genugtuung: Bei der Vergabe des traditionsreichen Ballon d'Or im November war überraschend noch Messi vor dem 33 Jahre alten polnischen Nationalspieler gelandet.

FC Bayern, News: Müller nennt "extremsten Moment" seiner Karriere

Thomas Müller hat bei Zeit Online das verlorene Champions-League-Finale 2012 gegen den FC Chelsea als "extremsten Moment" seiner Karriere bezeichnet.

"Der Unterschied war extrem: zwischen dem Glücksgefühl beim Tor, das ich in meiner Karriere so nicht mehr erlebt habe, und meinem Negativgefühl später", meinte Müller. Bayern war im Endspiel drückend überlegen und ging durch Thomas Müller in Führung, Didier Drogba glich für die Londoner aus, die schließlich im Elfmeterschießen triumphierten.

Die Gefühlslage nach dem 1:0 beschrieb Müller so: "Alle in der Mannschaft denken: Jetzt haben wir es geschafft! Es ist wie in Hollywoodfilmen, wenn auf einmal die Glühbirnen ganz, ganz hell leuchten, kurz vorm Zerplatzen." Doch dann folgte der Absturz: "Das war der extremste Moment meiner Karriere", meinte Müller.

