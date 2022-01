FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Tolisso könnte doch verlängern, Interesse an Ajax-Juwel?

Der FC Bayern München am Montag (17. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, News: Interesse an Ajax-Juwel Prince Aning?

Der BVB erhält im Werben um Ajax-Juwel Prince Aning offenbar große Konkurrenz. Laut Voetbal International ist auch der FC Bayern München am 17-jährigen Linksverteidiger interessiert.

👑 Borussia #Dortmund gilt europaweit als exzellente Adresse für Top-Talente. Nun soll ein weiteres folgen. Der #BVB steht in Verhandlungen mit einem Linksverteidiger von Ajax #Amsterdam (RN+): https://t.co/xhRIGrQbSZ (Foto: @RN_Florian) pic.twitter.com/QfTA3RWodK — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) January 14, 2022

Zuletzt berichteten die Ruhr Nachrichten, dass es Verhandlungen zwischen den Westfalen und Aning gebe. Der Linksfuß, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, weilte bereits am vergangenen Mittwoch in Dortmund, um sich ein Bild vom Trainingszentrum in Brackel zu machen.

Neben Bayern und Dortmund sollen laut Voetbal International auch Premier-League-Klubs an Aning interessiert sein.

FC Bayern, News heute - Weltfußballer 2021: Wie stehen die Chancen von Robert Lewandowski?

"The Best" - so heißt die Gala, bei der die FIFA besondere Personen in unterschiedlichen Kategorien auszeichnet. Auch nominiert: Robert Lewandowski!

Der Stürmer des FC Bayern Münchens gehört zu den drei Fußballern, welche zu den Finalisten bei der Wahl zählrn - zusammen mit Lionel Messi (FC Barcelona/PSG) und Mohamed Salah (FC Liverpool).

Insgesamt gibt es Awards in neun unterschiedlichen Kategorien - jeweils drei sind nur für den Fußballsport der Frauen und wiederum drei andere für den der Männer. Außerdem wird der Fairplay-Award, der Fanpreis und der beliebte Puskas-Award vergeben - bei Letzterem wird das schönste Tor gekürt.

Holt sich Lewandowski am Montag den begehrten Preis oder bleibt er zum zweiten Mal in diesem Winter ohne Award? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie groß die Chancen des Bayern-Stars sind.

FC Bayern, News heute: Bleibt Corentin Tolisso nun doch beim FCB?

Eigentlich stand ein Abgang von Bayern-Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (27) schon so gut wie fest. Spätestens im Sommer, bei einem ordentlichen Angebot aber bereits im Winter, hätte der Franzose den deutschen Rekordmeister verschiedenen Medienberichten zufolge verlassen dürfen.

Immer wieder warfen Verletzungen den 27-Jährigen zurück. 90 Bundesligaspiele verpasste Tolisso in seinen viereinhalb Jahren an der Isar, 155 wären möglich gewesen. Nur 3449 von 13.950 Minuten stand er auf dem Feld.

In den vergangenen Wochen, etwa jüngst gegen den 1. FC Köln, überzeugte der Franzose jedoch mit starken Leistungen. Wie der kicker berichtet, soll das bei den FCB-Bossen zur Kenntnis genommen worden sein. Sogar ein Umdenken bezüglich einer potenziellen Vertragsverlängerung stünde bei einer konstanten Bestätigung der Leistungen in den kommenden Wochen und Monaten in Aussicht.

FC Bayern heute: Lucas Hernandez zurück im Mannschaftstraining

Verteidiger Lucas Hernandez ist nach seiner Corona-Infektion ins Training des FC Bayern München zurückgekehrt.

Einen Tag nach dem 4:0-Erfolg in Köln absolvierte der Franzose am Sonntag erstmals wieder eine Einheit an der Säbener Straße.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB