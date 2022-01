FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Auszeichnung für Kimmich, Schweden-Talent soll zum FCB wechseln

Der FC Bayern München am Freitag. Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Kimmich ist Nationalspieler des Jahres

Joshua Kimmich ist Nationalspieler des Jahres. Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München erhielt bei der Wahl des Fan Club Nationalmannschaft 33,8 Prozent der Stimmen und verwies damit Kai Havertz von Champions-League-Sieger FC Chelsea auf Platz zwei (22,7). Kimmichs Münchner Teamkollege Leroy Sane wurde Dritter (13,6).

Kimmich dürfte über die Auszeichnung nach dem Coronawirbel um seine Person erfreut sein. Die Bundesliga-Kollegen wählten den prominentesten Impfskeptiker des Landes im kicker zuletzt zum "Absteiger der Hinrunde".

FC Bayern, News: Sven Ulreich kann sich Feldspieler-Einsätze von Manuel Neuer vorstellen

Ersatzkeeper Sven Ulreich (33) vom FC Bayern München kann sich Einsätze von Manuel Neuer als Feldspieler vorstellen.

"Manu ist in meinen Augen fußballerisch der beste Torhüter der Welt, theoretisch könnte er auch im Feld spielen", sagte Ulreich der Bild. "Die nötige Physis hätte er, und von seiner fußballerischen Klasse her würde er das sicher hinbekommen."

In Frage kommen können hätte diese Option beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:2), als der FC Bayern stark ersatzgeschwächt antreten musste. "Leider hatten wir ihn nicht zur Verfügung, sonst hätte man rein theoretisch eine interessante Aufstellung basteln können - ich im Tor und er auf der Sechs oder so", sagte Ulreich.

Neuer fehlten aber genau wie acht weitere Spieler Corona-bedingt, er selbst verbrachte seine Quarantäne in seinem Urlaubsdomizil auf den Malediven. Mittlerweile ist Neuer aber zurück in München und könnte schon beim Bundesligaspiel am Samstag beim 1. FC Köln in die Startelf zurückkehren.

FC Bayern, Gerüchte: Schweden-Talent Vinlöf soll kommen

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Abwehrtalent Matteo Perez Vinlöf. Wie Sport1 und die schwedische Zeitung Aftonbladet berichten, kommt der 16-Jährige aus dem Nachwuchs des schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach München.

Vinlöf, gelernter Linksverteidiger, soll demnach einen Dreijahresvertrag bei den Bayern unterschreiben. Seine Mutter ist Schwedin, sein Vater Peruaner.

Einen Einsatz für Hammarbys erste Mannschaft, die die vergangene Saison in der schwedischen Liga auf Platz fünf beendete, hat Vinlöf bis dato noch nicht absolviert. Der Teenager besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und ist aktueller schwedischer U17-Nationalspieler.

