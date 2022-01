Der FC Bayern München am Freitag (21. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, News: Effenberg schießt gegen Zakaria

Der ehemalige Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hat sich gegen einen Transfer von Gladbachs Denis Zakaria zum FCB ausgesprochen. Zakaria, der im Sommer ablösefrei wechseln kann, war in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden.

"Ein Spieler aus dieser Gladbacher Mannschaft hat bei Bayern nichts zu suchen", sagte Effenberg bei t-online.de. "Der ein oder andere bei Gladbach überschätzt sich offenbar", ergänzte er mit Blick auf die aktuelle Situation bei der Elf am Niederrhein. Gladbach ist in der Liga nur Zwölfter, in dieser Woche gab es im Pokal-Achtelfinale das Aus in Hannover.

"Das ist ein anderes Level, an dem sich schon andere die Zähne ausgebissen haben - vom ehemaligen Supertalent Renato Sanches bis zu Marcel Sabitzer aktuell", verglich Effenberg Gladbach mit dem FC Bayern und sprach sich damit indirekt gegen einen Wechsel Zakarias zum FCB aus.

FC Bayern, News: Goretzka im Training wieder am Ball

Leon Goretzka hat im FCB-Training den nächsten Schritt gemacht und arbeitet auf dem Platz wieder mit dem Ball. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt mit Knieproblemen pausiert.

Mit einem Comeback ist laut kicker frühestens Anfang Februar zu rechnen. Dem Bericht zufolge geht es nun darum, wie die Patellasehne die gesteigerte Belastung verkraftet.

Die gesundheitlichen Probleme Goretzkas hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt als "ein schwieriges Thema" bezeichnet. "Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht, denn der Zustand ist vor allem für ihn untragbar", hatte der Coach gesagt. Mittlerweile sieht es beim Nationalspieler aber wieder viel besser aus.

FC Bayern, Gerücht: Neuer kurz vor Vertragsverlängerung

Nach Kingsley Coman soll mit Manuel Neuer der nächste Leistungsträger beim FC Bayern verlängern. Das berichtet der Sportbuzzer. Demnach unterschreibt der Keeper bald einen neuen, bis 2025 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.

Bereits vor kuzem hatten mehrere Medien über die bevorstehende Unterschrift Neuers berichtet, der sich nach dem Sieg in Köln dazu aber bedeckt hielt.

Dass für Neuer ohnehin kein Wechsel in Frage kommt, hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt in der Abendzeitung bekräftigt: "Manuel wird sowieso seine Karriere hier beenden", war er sich sicher. Seit 2011 steht Neuer bei den Münchnern im Tor.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB