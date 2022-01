Der FC Bayern München am Donnerstag (20. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, News: Schweden-Talent Matteo Perez Vinlöf wechselt zum FCB

Bayern München hat das Talent Matteo Perez Vinlöf aus der Nachwuchsabteilung des schwedischen Erstligisten Hammarby IF verpflichtet. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 16-jährige Juniorennationalspieler unterschreibt bei den Münchnern laut Pressemitteilung einen "langfristigen Vertrag", nachdem er im vergangenen Jahr im Probetraining beim FCB überzeugen konnte.

"Mit Matteo haben wir einen sehr interessanten und spannenden Spieler für unsere Jugendmannschaften verpflichtet", so Holger Seitz, sportlicher Leiter des FC Bayern Campus. "Er hat uns mit seinen Auftritten unter anderem beim Probetraining überzeugt und wird unsere Nachwuchsteams auf der Linksverteidiger-Position verstärken."

FC Bayern, Transfers: Ex-FCB-Stürmer Kwasi Wriedt offenbar vor Wechsel zu Holstein Kiel

Der frühere Bayern-Stürmer Kwasi Wriedt kehrt offenbar nach Deutschland zurück. Wie transfermarkt.de berichtet, steht der 27-Jährige vor einem Wechsel von Willem II zu Holstein Kiel.

Bereits am heutigen Donnerstag sollen letzte Details des Transfers geklärt werden. Wriedt hat bei Willem II noch einen bis 2023 gültigen Vertrag, Kiel müsste also eine Ablöse bezahlen.

Wriedt hatte von 2017 bis 2020 bei Bayern unter Vertrag gestanden. Vornehmlich kam er für die Reserve zum Einsatz (71 Tore in 98 Spielen), in drei Pflichtspielen lief er aber auch für die erste Mannschaft des Rekordmeisters auf.

Für Willem II hat Wriedt in der laufenden Eredivisie-Saison in 18 Einsätzen vier Tore erzielt, hinzu kommen zwei Assists.

FC Bayern heute: Uli Hoeneß geht von Karriereende von Manuel Neuer beim FCB aus

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zur Vertragssituation von Torhüter Manuel Neuer geäußert.

"Manuel wird sowieso seine Karriere hier beenden", ist sich Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung sicher. Neuer sei ein Urgestein des Vereins geworden. Hoeneß: "Der muss hier seine Karriere beenden. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel."

Am vergangenen Wochenende hatte Sky bereits berichtete, dass Neuer kurz vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags stehe. Zuvor hatten die Münchner zudem ihren Flügelspieler Kingsley Coman mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Eine Ansage an die Konkurrenz?

FC Bayern, News: Uli Hoeneß mit Lob für Julian Nagelsmann

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann (34) in den höchsten Tönen gelobt.

"Wir haben eine gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer. Ich bin immer wieder verwundert, dass so ein junger Bursche schon so eine Reife hat und so über den Tellerrand hinausschaut", sagte Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung: "Da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir ihn haben."

Quelle: SID

FC Bayern News: So soll das neue Auswärtstrikot ür 2022/23 aussehen

Rekordmeister FC Bayern München setzt bei seinem Auswärtstrikot für die kommende Saison offenbar auf einen schlicht-edlen Look. Das legt jedenfalls ein Leak nahe, den das auf diesem Gebiet für gewöhnlich gut informierte Portal footyheadlines veröffentlicht hat.

Laut des Designs werden die FCB-Stars 2022/23 in der Fremde in einem weißen Shirt ihres Ausrüsters adidas auflaufen. Die Applikationen wie die Sponsorenlogos, das Klubwappen und die Sterne darüber sind goldfarben gehalten. Die Kombination aus weiß und gold gab es bei einem Trikot des FC Bayern in dieser Form noch nicht.

Unter diesem Link könnt Ihr Euch das Trikot anschauen!

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB