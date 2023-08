Manuel Neuer musste sich am Sonntag einem weiteren Eingriff unterziehen. Der FC Bayern bezeichnete diesen allerdings als "geplant".

WAS IST PASSIERT? Manuel Neuer hat einen weiteren Eingriff an seinem verletzten rechten Bein über sich ergehen lassen müssen. Die "Metallentfernung", die am Sonntag bei dem 37-Jährigen vorgenommen wurde, war nach Angaben des FC Bayern allerdings "geplant". Wie die Münchner mitteilten, setzte Neuer anschließend umgehend sein Aufbautraining fort.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Kapitän der Bayern und der Nationalmannschaft hatte sich den Beinbruch im vergangenen Dezember bei einer Skitour zugezogen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Der Zeitpunkt seines Comebacks ist nach wie vor unklar. Der deutsche Rekordmeister machte dazu erneut keine Angaben. Allerdings verdichten sich die Anzeichen, dass Thomas Tuchel zu Beginn der Saison auf Sven Ulreich setzen muss.

Alexander Nübel hat den Klub bereits in Richtung Stuttgart verlassen und Yann Sommer steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Gerüchte um einen weiteren Neuzugang haben sich bisher nicht konkretisiert.

Zu Beginn der Vorbereitung kündigte Uli Hoeneß an, Neuer nicht unter Druck setzen zu wollen. "Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut", so der ehemalige Präsident damals.