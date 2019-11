FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung heute zum Bundesliga-Topspiel

Im Bundesliga-Topspiel duellieren sich heute Bayern München und Borussia Dortmund. Wir liefern Euch alle Infos zur den Aufstellungen beider Teams.

Der FC Bayern München trifft im Topspiel der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Das Duell steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Wer wird Deutscher Meister? Die größten Chancen wurden bekanntlich vor der Saison dem FC Bayern und dem BVB zugeschrieben. Doch die Bundesliga-Tabelle wird von einem anderen Team angeführt: Borussia Mönchengladbach (22 Punkte). Erst dahinter lauern Borussia Dortmund mit 19 Zählern und der Bayern München sowie RB Leipzig mit jeweils 18 Punkte.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellungen im Bundesliga-Topspiel

FC Bayern München: Wer steht für den deutschen Rekordmeister im Bundesliga-Topspiel in der Startelf? Borussia Dortmund: Mit welcher Anfangsformation läuft der BVB in der Allianz Arena auf? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 17.30 Uhr - an genau dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Das Bundesliga-Topspiel auf einen Blick

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: So ist die Personalsituation beim FCB

Die gute Nachricht nach dem Auftritt in der Champions League: Alle Spieler haben die Partie gegen Olympiakos Piräus verletzungsfrei überstanden. Somit fehlen einzig Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) langfristig.

Für das Duell mit Borussia Dortmund muss der FC Bayern München auf Innenverteidiger Jerome Boateng verzichten. Der ehemalige deutsche Nationalspieler sah in der vergangenen Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt die Rote Karte und fehlt damit zwei Spiele gesperrt. Für Boateng rückt Lukas Mai in den Kader fürs BVB-Spiel. Das gab Bayern-Coach Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel bekannt.

FC Bayern München auf Trainersuche: Das sind die Chancen der Kandidaten

Die größten Fragezeichen gibt es aktuell auf der Trainerposition. Nach der Entlassung von Niko Kovac hat Hansi Flick das Ruder bei den Münchnern übernommen. Doch bleibt er fest auf der Trainerbank? Seine Chancen scheinen auf jeden Fall zu steigen. Unter der Woche wurde bekannt, dass sowohl Jose Mourinho als auch Arsene Wenger kein Thema beim deutschen Rekordmeister seien.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Martinez, Pavard - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Neuer - Davies, Alaba, Martinez, Pavard - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - Mai, Coutinho, Cuisance, Perisic, Thiago, Tolisso.

Ulreich - Mai, Coutinho, Cuisance, Perisic, Thiago, Tolisso. Nicht dabei: Boateng (Rotsperre), Süle (Kreuszbandriss), Hernandez (Innenbandriss)

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: So ist die Personalsituation beim BVB

Personalsorgen gibt es bei Borussia Dortmund. Dicke Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Marco Reus und Jadon Sancho. Auch Ersatzkeeper Marwin Hitz (Rückenprobleme) droht auszufallen, was allerdings weniger tragisch ist, da Stammtorhüter Roman Bürki fit ist.

Marco Reus laboriert an einer Sprunggelenksverletzung. Jadon Sancho plagt eine Oberschenkelzerrung, die er sich beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand zuzog. Die Einsätze beider Spieler stünden auf der Kippe, so BVB-Coach Lucien Favre.

Ein Auflaufen der beiden Top-Stars des BVB wäre am Samstagabend aber extrem wichtig. Gegen die Bayern wird es bekanntlich alles andere als einfach. Daher forderte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie: "Wir müssen Männerfußball spielen."

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die voraussichtliche BVB-Aufstellung

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Akanji, Piszcek - Witsel, Delaney - Hazard, Brandt, Hakimi - Alacaer.

Voraussichtlich auf der Bank: Oelschlägel - Schmelzer, Zagadou, Dahoud, Guerreiro, Weigl, Götze, Bruun Larsen.

Fraglich: Sancho, Reus, Hitz

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die FCB-Aufstellung unter der Woche in der

Pflichtaufgabe erfüllt. Im ersten Pflichtspiel unter Neu-Coach Hansi Flick siegte der FC Bayern München mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus. Damit ist der FCB bereits sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Vor heimischem Publikum erzielten Robert Lewandowski und Ivan Perisic die entscheidenden Treffer des Abends. Hier gibt's die FCB-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Martinez, Pavard - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die BVB-Aufstellung unter der Woche in der Champions League

Was für ein Abend in der Champions League. Der BVB musste dringend gewinnen und das tat er auch - und das eindrucksvoll. Dank einer magischen zweiten Halbzeit drehte Borussia Dortmund die Partie, in der sie zwischenzeitlich mit 0:2 hinten lagen, und gewann am Ende mit 3:2 gegen Inter Mailand. Der überragende Mann: BVB-Akteur Achraf Hakimi. Der Marokkaner trug mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg der Schwarz-Gelben. Hier gibt’s die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Akanji, Hakimi - Weigl, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho - Götze.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellungen beider Teams im letzten Aufeinandertreffen

Es war für beide das erste Pflichtspiel in dieser Saison: Der Supercup 2019. Die Partie fand im Signal-Iduna-Park statt und endete mit 2:0 für Borussia Dortmund. Die ideenlosen Bayern wurden an diesem Tag zweimal eiskalt vom BVB ausgekontert. Die entscheidenen Tore für Borussia Dortmund erzielten Paco Alcacer und Jadon Sancho. Hier bekommt Ihr die Aufstellungen beider Teams:

Die BVB-Startelf : Hitz - Schulz, Toprak, Akanji, Piszcek - Weigl, Witsel - Guerreiro, Reus, Sancho - Alcacer.

: Hitz - Schulz, Toprak, Akanji, Piszcek - Weigl, Witsel - Guerreiro, Reus, Sancho - Alcacer. Die FCB-Startelf: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Coman, Goretzka, Müller, Lewandowski.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die FCB-Aufstellung der letzten drei Bundesliga-Spiele

Herbstkrise beim FC Bayern München: Aus den letzten drei Bundesliga-Spielen holte der deutsche Rekordmeister lediglich vier Punkte - viel zu wenig für die großen Ambitionen der Münchner. Während die Partie gegen Aufsteiger Union Berlin knapp mit 2:1 gewonnen ging, kassierte der FC Bayern gegen den FC Augsburg in letzter Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Die Katastrophe folgte am letzten Spieltag: Der Bayern München ging mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt unter. Hier bekommt Ihr die FCB-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Thiago, Kimmich - Gnabry, Coutinho, Müller, Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Davies, Boateng, Pavard, Kimmich - Thiago - Perisic, Coutinho, Müller, Coman - Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Pavard, Süle, Kimmich - Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die BVB-Aufstellung der letzten drei Bundesliga-Spiele

Hat der BVB in der Bundesliga wieder zu alter Stärke zurückgefunden? Die Bilanz der letzten drei Partien: zwei Siege, ein Unentschieden. Während Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewinnen konnte, feierten die Schwarz-Gelben auch gegen den VfL Wolfsburg dank starker zweiter Halbzeit einen 3:0-Erfolg. Im Revierderby musste sich die Borussia aus Dortmund dagegen beim FC Schalke 04 mit einem torlosen Remis begnügen. Hier bekommt Ihr die BVB-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Hitz - Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszczek - Dahoud, Weigl - Hazard, Brandt, Hakimi - Reus.

Die Startelf: Hitz - Guerreiro, Hummels, Weigl, Piszczek - Delaney, Witsel - Hakimi, Reus, Sancho - Götze.

Die Startelf: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Akanji - Hazard, Delaney, Witsel, Hakimi - Reus, Brandt.

