BVB, News und Gerüchte: Bürki peilt Sieg in München an, DFB-Pokal in Bremen - alles zu Borussia Dortmund

Der BVB klettert nach dem Sieg gegen Wolfsburg nach oben, Roman Bürki will nun auch in München gewinnen. Alle BVB-News und Gerüchte.

hat sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert. Während es im in der nächsten Runde gegen geht, will Roman Bürki nun auch in München gewinnen.

Schlecht lief es in der Partie gegen Wolfsburg hingegen für Marco Reus, der angeschlagen ausgewechselt wurde. Noch ist unsicher, ob der Kapitän für das Champions-League-Spiel gegen in Frage kommt.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Keeper Roman Bürki hofft auf Sieg in München

Vor der Länderspielpause steht in der das Spiel der Spiele an. Rekordmeister trifft auf seinen wohl ärgsten Konkurrenten aus Dortmund (Samstag, ab 18.30 Uhr im Liveticker). In den vergangenen Jahren war die Allianz-Arena kein gutes Pflaster für die Westfalen: 1:5, 1:4, 0:6 und 0:5 endeten die jüngsten Duelle in München.

Für BVB-Torhüter Roman Bürki kein Grund, pessimistisch zu den Bayern zu fahren. "Ich mache mich darauf gefasst, dass ich viel zu tun kriege. Es ist immer ein spezielles Spiel, der Klassiker in , eine Partie, auf die eine ganze Fußball-Nation schaut. Es ist mal wieder an der Zeit, die Bayern in München zu schlagen", sagte der Schweizer im kicker .

DFB-Pokal: Borussia Dortmund muss zu Werder Bremen

Im DFB-Pokal-Achtelfinale bekommt es der kriselnde FC Bayern München mit der TSG Hoffenheim zu tun, während Borussia Dortmund bei Werder Bremen spielt. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund .

BVB: Einsatz von Marco Reus gegen Inter entscheidet sich kurzfristig

Der Einsatz von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus im wegweisenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr LIVE auf DAZN ) ist weiterhin fraglich. Wie der BVB am Sonntagnachmittag mitteilte, werde man "kurzfristig entscheiden" .

Reus musste im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg (3:0) am Samstag nach einer knappen halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. Der 30-Jährige habe "seit dem gestrigen Spiel Probleme mit dem Sprunggelenk und wurde heute intensiv untersucht", so der BVB auf Twitter .

VIDEO-Highlights, Bundesliga: BVB - VfL Wolfsburg 3:0

Borussia Dortmund - wildes Gerücht: PSG buhlt offenbar um Lukasz Piszczek

hat offenbar Interesse an Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund. Dies berichtet das französische Portal soccerlink.fr.

Demnach soll der Klub von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel den polnischen Rechtsverteidiger im kommenden Sommer gerne verpflichten wollen. Dann wäre der Routinier nämlich ablösefrei zu haben.

Piszczek steht seit 2010 beim BVB unter Vertrag und kennt Tuchel aus dessen Zeit im Signal Iduna Park. Der PSG-Trainer coachte den Bundesligisten von 2015 bis 2017.

Zur Einordnung: Ein Transfer des 34-Jährigen nach Paris gilt jedoch als unwahrscheinlich.