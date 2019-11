BVB: Jadon Sancho mit Oberschenkelzerrung - Einsatz beim FC Bayern fraglich

Jadon Sancho zählt zu den Leistungsträgern des BVB. Ein Einsatz beim FC Bayern München am Wochenende ist aber fraglich.

Offensivspieler Jadon Sancho hat sich im Duell in der gegen (3:2) am Dienstagabend eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Dies gab der BVB am Mittwoch bekannt.

Darüber, ob der englische Nationalspieler im -Topspiel am Samstag beim (18.30 Uhr) auflaufen kann, werde laut Vereinsmitteilung kurzfristig entschieden.

Sancho musste im Spiel gegen die Nerazzurri nach 82 Minuten auswechselt werden, für den 19-Jährigen war daraufhin Lukasz Piszczek in Partie gekommen.