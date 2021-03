FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER

Champions League, Rückspiel im Achtelfinale: Der FC Bayern München empfängt Lazio Rom. Hier gibt es das Duell im LIVE-TICKER.

Es ist wieder soweit, die Champions League steht auf dem Programm. Am heutigen Mittwochabend empfängt der FC Bayern München Lazio Rom zum Achtelfinalrückspiel.

Nach dem souveränen 4:1-Erfolg im Hinspiel stehen die Münchner bereits mit mehr als einem Bein im Viertelfinale. Alles andere als ein Weiterkommen wäre für die Mannen von Cheftrainer Hansi Flick eine herbe Enttäuschung und gleichzeitig eine riesen Sensation.

Doch noch sind 90 Minuten zu gehen. Dienst nach Vorschrift für die Bayern oder wird es doch noch einmal spannend? Goal begleitet das Duell heute im LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. Lazio Rom Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung FCB Nübel - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski Aufstellung LAZIO Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares - Muriqi, Correa Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom.

FC Bayern München vs. Lazio Rom: Die Aufstellung in der Champions League

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Nübel - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

Bank: Schneller - Süle, Javi Martinez, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Roca, Musiala

So spielt Lazio Rom:

Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares - Muriqi, Correa

Bank: Strakosha - Patric, Lucas Leiva, Pereira, Hoedt, Parolo, Immobile, Lulic, Cataldi, Musacchio, Akpa-Akpro

FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Champions-League-Partie heute

Bayern München ist im Europapokal erstmals überhaupt Gastgeber von Lazio. Von den letzten 21 Teams, die im Landesmeister-Pokal/Champions League erstmals bei den Münchnern antreten mussten, hat dort keines gewonnen (U1 N20). Zuletzt gelang dies Bordeaux im November 2009 mit 2:0.

Die letzten 4 Mannschaften aus Italien, die in der Champions League bei den Bayern antreten mussten, sind alle mit einer Niederlage nach Hause zurückgekehrt. Allerdings liegt das letzte Spiel schon ein bisschen zurück: im März 2016 verlor Juventus dort im Achtelfinale mit 2:4 n.V.

Seit Hansi Flick bei den Bayern auf der Bank sitzt, haben die Münchner alle 6 Champions League-Heimspiele bei 18:3 Toren gewonnen. Nur 1 dieser 6 Spiele gab es allerdings in der K.o-Phase – letzte Saison besiegten die Münchner Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel mit 4:1.

Lazio hat in der Champions League nur 1 seiner letzten 15 Auswärtsspiele gewonnen (U5 N9). In den letzten 8 Partien in der Fremde gab es keinen Sieg (U4 N4). Letzter Auswärtssieg war im September 2003 in der Gruppenphase ein 2:0 bei Besiktas.

Keine Mannschaft in der Geschichte des Landesmeister-Pokals/Champions League hat in einem K.o.-Duell je die nächste Runde erreicht, wenn man das Hinspiel im eigenen Stadion mit 3+ Toren Abstand verloren hatte – vor dieser Saison passierte dies 88-mal, alle 88 Teams schieden aus.

In jedem der letzten 13 Champions League-Spiele von Lazio trafen beide Teams – dies ist die längste diesbezügliche Serie in der Geschichte des Landesmeister-Pokals/Champions League.

Im Hinspiel wurde Jamal Musiala (17 Jahre und 363 Tage) zum jüngsten Bayern-Torschützen in der Geschichte des Landesmeister-Pokals/Champions League. Er löste damit Samuel Kuffour ab, der 1994 bei seinem 1. Tor im Wettbewerb 18 Jahre und 60 Tage alt war. Der einzige Teenager, der in 2 Spielen in Folge in diesem Wettbewerb für die Münchner getroffen hat, ist Kingsley Coman, der damals (März 2016) 19 Jahre alt war.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski war in seinen 31 Champions League-Heimspielen für die Münchner an 33 Treffern beteiligt (28 Tore und 5 Assists). Die Bayern haben alle 21 Heimspiele in der Königsklasse gewonnen, wenn der Pole sich in die Torschützenliste eintragen konnte.

Lazio – das zumindest 4 Tore schießen muss, um überhaupt eine Chance auf das Erreichen des Viertelfinals zu haben – hat zuletzt im Oktober 1999 4 Auswärtstore in einem Champions League-Spiel erzielt (4:0 in Maribor). In der K.o.-Phase eines Europapokals gelang ihnen dies zuletzt 1998-99 im Pokal der Pokalsieger, als man im Viertelfinale bei Panionios mit 4:0 siegte.

Robert Lewandowski hat in seinen 12 Champions League-Spielen unter Hansi Flick 14 Tore erzielt und 5 weitere vorbereitet. Wenn der Pole unter Flick zum Einsatz kam, hat Bayern immer gewonnen (12 Spiele). Nur unter Jürgen Klopp (17 Tore und 6 Assists in 28 Spielen) war Lewandowski in der Königsklasse an noch mehr Toren beteiligt.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live... ...im TV Sky ...im LIVE-STREAM Sky Go/ Sky Ticket ...im LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Achtelfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie in der Champions League

Der erneute Viertelfinal-Einzug von Bayern München in der Champions League ist nur noch Formsache. Den Rekordmeister beschäftigen vor dem Rückspiel gegen Lazio ohnehin andere Themen.

München (SID) Über seine Zukunft, betonte Hansi Flick mit entschlossener Miene, sei "alles gesagt". Viel lieber beschäftigt sich der Erfolgstrainer von Bayern München mit der Gegenwart - und da gibt es die Aussicht auf einen weiteren Rekord in der Champions League. Aber auch leichte Sorgen um Kapitän Manuel Neuer und Finalheld Kingsley Coman.

Neuer verpasste vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom wegen einer leichten Erkältung das Abschlusstraining, Coman absolvierte wegen muskulärer Probleme nur eine Laufeinheit. "Wir müssen noch abwarten, hoffen aber, dass sie dabei sind. Wir haben noch 30 Stunden", sagte Flick am Dienstag. Sollte Neuer passen müssen, bekäme Ersatzmann Alexander Nübel eine weitere Bewährungschance. Für den 24-Jährigen wäre es seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Schalke nach München erst das dritte Pflichtspiel.

Doch egal, ob mit Neuer oder Nübel - der Einzug des Triple-Siegers ins Viertelfinale ist nach der Machtdemonstration vor drei Wochen in Rom (4:1) nur noch Formsache. Es wäre das 19. Mal in der erfolgreichen Bayern-Historie, dass die Münchner die Runde der letzten Acht erreichen würden - und eine weitere Bestmarke, nachdem der FC Barcelona bereits ausgeschieden ist.

Flick will sich mit dem reinen Weiterkommen aber nicht begnügen. "Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen. Wir haben eine gute Serie, die wollen wir fortführen", betonte er. Die Bayern sind seit 18 Spielen (17 Siege) in der Königsklasse unbesiegt. Die letzte Niederlage liegt über zwei Jahre zurück (1:3 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool).

Trotz der klaren Ausgangslage gab Leroy Sane den Mahner. "Jeder weiß genau, dass sehr viel passieren kann. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann kann es auch schnell nach hinten losgehen", sagte der Nationalspieler. Ein Bayern-Aus wäre jedoch einmalig. Noch nie in der langen Europapokal-Geschichte schied eine Mannschaft aus, die das Hinspiel auswärts mit mindestens drei Toren Differenz gewonnen hat.

Deshalb dürfte der Blick der Münchner, die gegen Lazio wieder den zuletzt angeschlagenen Abwehrchef David Alaba einsetzen können, schon in Richtung Nyon gehen, wo am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale die Viertelfinal-Paarungen ausgelost werden. Es könnte zu einem deutschen Duell mit Borussia Dortmund kommen, aber auch Vorjahres-Finalgegner Paris St. Germain oder der FC Liverpool mit Jürgen Klopp sind in der Verlosung. Sane dachte aber schon weiter. Der Triumph in der Königsklasse sei "ein großes Ziel von mir", betonte er, "auf die Champions League schaut jeder".

Genauso wie auf das Thema Flick. Er wisse, "dass das Interesse groß ist", sagte der 56-Jährige, "aber bei mir hat sich nichts geändert". Heißt: Die Frage, ob Flick im Sommer Bundestrainer Joachim Löw beerbt, ist trotz aller Dementis weiterhin offen. Er habe, so Sane, "mit keinem Nationalspieler darüber geredet, darüber sollen andere diskutieren. Hansi hat auch gesagt, dass er sich auf den FC Bayern konzentrieren will."

Dass das leidige Thema den Saisonendspurt belasten könnte, glaubt Flick nicht: "Unsere Aufgabe ist es, die Dinge neben dem Platz einfach wegzulassen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Das sieht man an den Ergebnissen."

FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick