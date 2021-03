Champions League heute live im Free-TV? So wird FC Bayern München vs. Lazio Rom übertragen

Um 21 Uhr spielt der FC Bayern München gegen Lazio Rom. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Partie live im TV und LIVE-STREAM.

Der FC Bayern München und Lazio Rom bestreiten heute das Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League. Um 21 Uhr wird in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

Der deutsche Rekordmeister ist als Titelverteidiger einer der Favoriten auf den Henkelpott in der Saison 2020/21, die Römer hingegen sind eines der Überraschungsteams der CL-Saison. Das Hinspiel in der Ewigen Stadt war eine klare Angelegenheit für die Mannschaft von Hansi Flick (4:1).

Nachdem bereits sechs von acht Viertelfinalisten feststehen, machen wir uns heute auf die Suche nach den verbleibenden Teams, die unter den besten Acht Europas sein wollen.

FC Bayern München vs. Lazio Rom, die Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten heute und verrät, ob auch das Free-TV dabei eine Rolle spielt.

Champions League heute: Alles zu FC Bayern München vs. Lazio Rom

Begegnung FC Bayern München vs. Lazio Rom Datum Mittwoch | 17.03.2021, 21 Uhr Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Ort Allianz Arena | München (Deutschland)

Champions League heute live im Free-TV? So wird FC Bayern München vs. Lazio Rom übertragen

Der FC Bayern München in der Champions League, da war doch etwas! Die Münchner gewannen den Henkelpott nach 2013 auch in der vergangenen Saison, in Lissabon setzte sich Hansi Flicks Team gegen PSG durch (1:0).

Heute geht es in der neuen Spielzeit um den Einzug in das Viertelfinale. Dieses Spiel gegen Lazio Rom wird heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein, das steht schon einmal fest. Doch wie sieht es im Free-TV aus?

Die regulären Übertragungsrechte für die Champions-League-Saison 2020/21 liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Ismaninger Streamingdienst DAZN.

Im Free-TV dagegen bleiben heute die Kameras aus der Allianz Arena in München aus. Kein deutscher, frei empfangbarer Sender hält die Rechte an der Übertragung an der CL-Achtelfinalpartie. Das ist auch schon die Erklärung.

Noch vor wenigen Jahren war die Königsklasse noch beim ZDF zu sehen, mittlerweile sind die Übertragungen fast nicht mehr kostenfrei zu empfangen. FC Bayern München vs. Lazio Rom läuft heute beispielsweise nur beim TV-Sender Sky, für welchen Ihr ein Abo braucht.

FC Bayern München vs. Lazio Rom wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Dabei gibt es im deutschen Fernsehen mit Sky zwei Optionen, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Sky hält die alleinigen Übertragungsrechte für die Partie des deutschen Rekordmeisters und Titelverteidigers im Achtelfinale der UEFA Champions League. Sky zeigt die vollen 90 Minuten der Partie aus der Allianz Arena in einer Einzelübertragung, hat aber auch die Konferenz im Angebot.

Wir stellen Euch hier gleich vor, wie die Details zur jeweiligen Übertragung aussehen. Auf jeden Fall braucht Ihr ein Abonnement bei Sky, müsst also Kunde sein. Hierfür stellt der Unterföhringer Pay-TV-Kanal verschiedene Abos zur Auswahl. Eine Übersicht gibt es unter diesem Link.

Übertragender Sender des Einzelspiels: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung: Lazio Rom vs. FC Bayern München

Lazio Rom vs. FC Bayern München Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab 19.30 Uhr Parallelspiel : FC Chelsea - Atletico Madrid

: 21.00 Uhr

Ohne Abo seht Ihr aber das Spiel der Bayern gegen Lazio definitiv nicht live im TV - und auch im LIVE-STREAM wird es schwierig. Denn Sky zeigt / überträgt die Champions League zwar nicht live im Free-TV, dafür aber im Netz.

FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-STREAM: Sky Ticket zeigt die Champions League

Sky zeigt seine Live-Events nicht nur live im TV, sondern bietet auch auf zwei Portalen einen LIVE-STREAM an. Dabei ist Sky Ticket die Option, mit der Ihr unabhängig von einem Abonnement beim Pay-TV-Sender die Champions League im LIVE-STREAM sehen könnt.

Das Ticket ist spontan und kurzfristig erhältlich und bietet die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten von Bayern München gegen Lazio live anzuschauen. Hier findet Ihr mehr Infos.

Bild: Getty Images

FC Bayern München vs. Lazio Rom im LIVE-STREAM: Sky Go überträgt die Champions League

Wenn Ihr aber stattdessen auf eine Übertragung im Fernsehen verzichten könnt und Bayern vs. Lazio Rom stattdessen im Internet anschauen wollt, dann verwendet Ihr als Sky-Kunde am besten und einfachsten Sky Go.

Das Streamingportal des Pay-TV-Senders ist für Euch da, wenn Ihr das TV-Programm im Netz schauen wollt. Mit einem Login (Kennzahl und PIN), den Ihr von Sky erhaltet, könnt Ihr Euch einfach anmelden und loslegen.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute in der Champions League: Das Hinspiel

In Rom setzte sich der FC Bayern München mit 4:1 durch. Hier erfahrt Ihr ein paar Details zum Duell.

17 years, 363 days old - FC Bayern's youngest-ever Champions League goalscorer.



Starboy wrote history last time out against Lazio. ⭐ @JamalMusiala #FCBLAZ pic.twitter.com/HvaEaXsRPY — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) March 16, 2021

Lazio Rom FC Bayern München Reina - Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari - Milinkovic-Savic,Leiva, Alberto - Marusic, Immobile, Correa Aufstellung Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala, Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski 1

Tore

4 45 Ballbesitz (%) 55 5 Schüsse aufs Tor 8

Quelle: fussballdaten.de

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute in der Champions League: Die Opta-Fakten