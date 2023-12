"Genau das, was wir uns wünschen": FC Bayern bindet U17-Weltmeister Maximilian Hennig langfristig

Der FC Bayern bindet ein U17-Talent langfristig an sich.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem frischgebackenen U17-Weltmeister Maximilian Hennig verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt. Der neue Vertrag des Außenverteidigers läuft bis 2026.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist Bayer und seit Beginn an für unseren Nachwuchs am Ball. Er verkörpert menschlich und sportlich genau das, was wir uns beim FC Bayern für einen Spieler in seinem Alter wünschen", sagte Halil Altintop, der Sportliche Leiter am FC Bayern Campus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am vergangenen Wochenende gewann Hennig als Stamm-Linksverteidiger mit der deutschen U17-Nationalmannschaft den WM-Titel im Finale gegen Frankreich.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Profis der Bayern stand Hennig noch nicht auf dem Platz. Bei der U19 der Münchner erzielte er 23/24 in 13 Spielen drei Vorlagen.