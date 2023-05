FC Barcelona will offenbar Sofyan Amrabat verpflichten

Sofyan Amrabat steht in Barcelona wohl schon länger hoch im Kurs. Diesen Sommer soll der Marokkaner nun wirklich ins Camp Nou kommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat offenbar großes Interesse daran, sein Mittelfeld mit Sofyan Amrabat von der AC Florenz zu verstärken. Das berichtet die As.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach will Barça diesen Sommer einen erneuten Anlauf bei Amrabat starten, den man wohl bereits im Januar ins Camp Nou holen wollte. Seinerzeit scheiterte ein Wechsel allerdings noch.

Nun hofft man in Barcelona vor allem auch auf eine moderate Ablösesumme für den 26-jährigen Marokkaner. Amrabats Vertrag in Florenz läuft nämlich 2024 aus.

Laut As hätte eine Verpflichtung Amrabats indes keinen Einfluss auf die Zukunft von Klubikone Sergio Busquets. Den 34-jährigen Routinier, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, will Trainer Xavi unbedingt halten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Amrabat hatte sich vor allem bei der WM 2022 in Katar in den Fokus gespielt. Mit herausragenden Leistungen hatte er großen Anteil an Marokkos Halbfinal-Einzug, in allen sieben Partien des Turniers stand er auf dem Platz.

Für Florenz hat Amrabat in der laufenden Saison bis dato wettbewerbsübergreifend 43 Spiele absolviert. 2020 war er von Hellas Verona zur Fiorentina gewechselt.