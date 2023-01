FC Barcelona: Kommen Sofyan Amrabat, Anthony Elanga und Julián Araujo per Leihe?

Der FC Barcelona hat am Deadline Day wohl noch viel vor: Gleich drei Spieler wollen die Katalanen noch per Leihe verpflichten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona will offenbar noch dreifach am Deadline Day zuschlagen: Nach Informationen von ESPN interessieren sich die Katalanen für Sofyan Amrabat von der AC Florenz, Anthony Elanga von Manchester United und Julián Araujo von LA Galaxy.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkret geht es bei allen drei Spielern um Leihgeschäfte mit möglichen Kaufoptionen. Speziell bei Araujo gibt es dem Bericht zufolge die Überlegung, den US-Amerikaner für das B-Team der Katalanen zu registrieren, um für Amrabat, Elanga oder eine andere Neuverpflichtung Platz unter der Gehaltsobergrenze freizuhalten. Der Salary Cap machte den Katalanen schon bei der Registrierung des neuen Vertrags von Gavi zu schaffen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Amrabat spielte eine starke WM für Marokko, ist bei Florenz absoluter Stammspieler und stand in der Serie A in 17 Spielen auf dem Feld. Anders sieht es bei Elanga aus, der bei Manchester United in 13 Premier-League-Spielen primär nur als Einwechselspieler zum Zug kommt und per Leihe auf der Suche nach Spielpraxis ist. Araujo ist ein Rechtsverteidiger-Talent von LA Galaxy, das trotz seines jungen Alters von 21 Jahren schon in 98 MLS-Spielen auf dem Feld stand.