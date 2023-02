FC Barcelona: Sofyan Amrabat wollte wohl umsonst spielen

Für einen Wechsel zum FC Barcelona hätte Sofyan Amrabat viel in Kauf genommen. Eine Leihe im Winter scheiterte dennoch.

WAS IST PASSIERT? Sofyan Amrabat hat dem FC Barcelona offenbar angeboten, bei einem Wechsel von der AC Florenz zu Barça in diesem Winter kostenlos zu spielen. Das berichtet der Mundo Deportivo. Sein Gehalt hätte demnach die Fiorentina erhalten sollen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 26 Jahre alte marokkanische Nationalspieler wollte im Wintertransferfenster unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Eine von den Blaugrana am Deadline Day angebotene Leihe über sechs Millionen Euro lehnte Florenz laut dem Bericht aber ab. Wie die Marca berichtet, wollte der Serie-A-Klub zusätzlich eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro zuzüglich Boni in dem Leihgeschäft verankern.

WIE GEHT ES WEITER? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben: Amrabat soll eines von drei Wunschzielen des FC Barcelona in diesem Sommer sein - und der Mittelfeldspieler will offenbar weiterhin zu seinem Wunschverein wechseln. An Amrabat sollen aber auch weitere europäische Top-Klubs wie Atlético Madrid interessiert sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Amrabats Vertrag bei der Fiorentina läuft noch bis 2024. Bei Florenz ist er in dieser Saison absoluter Stammspieler und stand in der Serie A in 18 Spielen auf dem Feld.