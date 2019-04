FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

Am Freitagabend empfängt der FC Augsburg in der Bundesliga Bayer Leverkusen. Goal verrät Euch, wo Ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen eröffnen am Freitagabend den 31. Bundesliga-Spieltag. Anstoß in der Fuggerstädter WWK Arena ist um 20.30 Uhr.

Die Gastgeber befinden sich nach dem Wechsel auf der Trainerbank von Manuel Baum zu Martin Schmidt im Aufwind. Dem Neu-Coach ist es gelungen, den FCA aus der Krise zu befreien. Zwei Siege aus zwei Spielen lautet die bisher tadellose Schmidt-Bilanz als Augsburg-Trainer. Nachdem erst Eintracht Frankfurt auswärts mit 3:1 besiegt wurde, landeten die Augsburger im letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart einen 6:0-Kantersieg. Gelingt auch gegen ein Sieg, könnte der FCA am Freitagabend bereits den Klassenerhalt feiern.

Doch einfach wird die Aufgabe für die Gastgeber nicht. Mit Bayer Leverkusen kommt eine Top-Mannschaft der in die WWK Arena, gegen die der FCA bisher noch nie gewinnen konnte. Die Werkself von Trainer Peter Bosz kämpft derzeit um die Teilnahme an der Europa League. Dank zwei Siegen in Folge befindet sich auch Bayer 04 im Aufwind und will bereits am Freitag die Konkurrenz um die europäischen Plätze unter Druck setzen.

Bayer Leverkusen gastiert beim : Goal verrät Euch alle wichtigen Infos rund um die Partie und zeigt Euch, wie Ihr das Bundesliga-Duell im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Alle Infos zum Bundesliga-Duell

Duell FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen Datum Freitag, 26. April 2019 | 20.30 Uhr Ort WWK Arena, Augsburg ( ) Zuschauer 26.160 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen im TV sehen - geht das?

Der Auftakt des 31. Spieltags zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen verspricht Spannung. Kein Wunder, dass viele Fußballfans das Bundesliga-Duell gerne verfolgen würden. Doch leider wird die Partie im deutschen Free-TV nicht übertragen.

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL zeigen die Partie im deutschen Fernsehen. Auch Bezahlsender Sky besitzt keine Rechte am Freitagabendspiel der Bundesliga.

Diese liegen bei Eurosport. Allerdings zeigt der Sender Augsburg vs. Leverkusen nicht auf dem frei empfangbaren TV-Kanal. Stattdessen läuft die Partie ausschließlich im Eurosport Player. Dort versorgen Euch Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer schon vor dem Anstoß, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, mit den wichtigsten Infos rund ums Spiel.

Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt ihr allerdings ein Abo. Dieses müsst ihr zuvor abschließen. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten findet ihr auf der Eurosport-Website.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Der Eurosport Player ist die einzige Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen zu sehen. Auf welchem Gerät Ihr das Spiel schaut, bleibt allerdings Euch überlassen.

Während der Eurosport Player auf Eurem Computer über diverse Internetbrowser unter www.eurosportplayer.de erreichbar ist, könnt Ihr die Partie auch auf Euren mobilen Geräten schauen. Egal, ob Handy oder Tablet - Ihr müsst Euch nur die Eurosport Player App in den gängigen Portalen (Apple-Store, Google-Play-Store etc.) kostenlos herunterladen, installieren und den Stream starten.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen auf dem Fernseher schauen? Kein Problem. Der Eurosport Player lässt sich auch auf den meisten Smart-TVs installieren.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: So seht Ihr die Highlights der Bundesliga

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen nicht live verfolgen, wollt aber dennoch keine wichtige Szene und schon gar kein Tor verpassen? Dann seid ihr ein klarer Fall für die Highlights der Partie.

Für die Bundesliga-Highlights seid ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst stellt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Begegnung bereit.

Was ihr dafür tun müsst? Holt euch einfach einen kostenlosen Probemonat und testet vier Wochen lang das volle DAZN-Programm. Ihr seht nicht nur die Highlights aller Bundesliga-Spiele, sondern werdet auch mit europäischem Spitzenfußball und vielen weiteren Sportarten live und in voller Länge versorgt. Ein DAZN-Abo für den entscheidenden Saisonendspurt? Lohnt sich!

DAZN bietet dafür die entsprechenden Apps für verschiedene Plattformen an:

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein Abo des Eurosport Players und wollt Euch für Augsburg vs. Leverkusen auch keines zulegen? Dann verfolgt das Duell doch am besten mit dem LIVE-TICKER von Goal zur Partie in der WWK Arena.

Schon 30 Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, versorgen wir Euch mit den wichtigsten Informationen und relevantesten Statistiken zum Spiel. Wenn die Kugel in der Fuggerstadt rollt, bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal immer am Ball und verpasst kein Chance und erst recht kein Tor.

Und das Beste daran: Unser LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Vertrauen FCA-Coach Martin Schmidt und Bayer-Trainer Peter Bosz ihren erfolgreichen Startformationen vom vergangenen Wochenende? Oder wird auf der einen oder anderen Position rotiert? Wenn rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Startelf beider Teams an dieser Stelle.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Der direkte Vergleich