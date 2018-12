Die Fans des SSC Neapel werden im Spiel gegen den FC Bologna ( 18.00 Uhr im LIVE-TICKER ) Masken mit dem Gesicht ihres Abwehrspielers Kalidou Koulibay darauf tragen. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Der Innenverteidiger war in der Partie gegen Inter Mailand rassistisch beleidigt worden, die Anhänger der Nerazzurri bedachten Koulibaly unter anderem mit Affenlauten.