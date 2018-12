Rassismus in der Serie A: Carlo Ancelotti kündigt künftigen Spielabbruch an

Das Thema Rassismus kocht in der Serie A regelmäßig wieder hoch. Neapel-Trainer Carlo Ancelotti ist bereit, zu drastischen Maßnahmen zu greifen.

Carlo Ancelotti vom SSC Neapel hat verkündet, künftig drastisch gegen rassistische Beleidigungen von den Rängen der Serie A vorgehen zu wollen. Nach Beleidigungen gegen Verteidiger Kalidou Koulibaly will der Trainer seine Mannschaft in Zukunft vom Platz holen.

"Vielleicht müssen wir das in die eigene Hand nehmen und beim nächsten Mal das Spiel selbst stoppen", sagte Ancelotti. Bei der Partie zwischen Neapel und Inter Mailand war der dunkelhäutige Koulibaly vermehrt das Ziel von Affengeräuschen, Pfiffen und Beleidigungen geworden.

Ancelotti würde auch Punktverlust hinnehmen

Dreimal beschwerte sich Ancelotti beim vierten Offiziellen, dreimal wurde eine Stadiondurchsage durchgeführt. Wirkung erreichte diese nicht. Für den Trainer unverständlich: "Wir haben dreimal nach Hilfe gefragt, aber das Spiel wurde immer fortgesetzt. Was sollen wir noch tun? Koulibaly war sichtlich irritiert, normalerweise ist er sehr ruhig und professionell." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Somit könnte Neapel im nächsten Spiel selbst reagieren. Ancelotti würde dafür auch einen Punktverlust hinnehmen: "Vielleicht verwirken wir das Spiel, wenn wir vom Platz gehen. Aber darauf sind wir vorbereitet. Es ist nicht gut für den italienischen Fußball, das zu sehen."

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In Mailand siegte Internazionale mit 1:0, Koulibaly sah in der 80. Minite die Rote Karte. "Ich bin enttäuscht von der Niederlage, aber besonders davon, meine Brüder im Stich gelassen zu haben. Aber ich bin stolz auf meine Haut. Ich bin stolz darauf, ein Franzose, ein Senegalese, ein Neapolitaner zu sein. Ein Mann", schrieb er im Anschluss an die Partie auf Twitter.