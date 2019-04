Bester Jungprofi in England: Sechs-Mann-Shortlist veröffentlicht

Nur noch sechs Spieler sind im Rennen um den Award des besten Jungprofis in England. Die PFA hat eine Shortlist veröffentlicht.

Die englische Spielergewerkschaft PFA hat eine Shortlist mit sechs Kandidaten für die Auszeichnung zum besten Jungprofi der Saison in veröffentlicht.

Neben Bernardo Silva und Raheem Sterling von , die zusätzlich auch auf der Shortlist für die Wahl zum Spieler des Jahres stehen, haben es auch Trent Alexander-Arnold ( ), Declan Rice ( ), David Brooks (AFC ) und Marcus Rashford ( ) in die Vorauswahl geschafft.

Leroy Sane wurde 2018 als bester Jungprofi ausgezeichnet

Seit 1973 bestimmt die PFA in jeder Spielzeit den besten Jungprofi in England. In diese Kategorie fallen alle Spieler bis 23 Jahre. Wer den Award gewinnt, wird am 28. April auf einer Feier in London bekanntgegeben.

Im Vorjahr sicherte sich der deutsche Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City den Titel.