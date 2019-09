- der Favorit aus Gruppe A - trifft am heutigen Samstag auf die Gäste aus Bulgarien. Anstoß beim EM-Qualifikationsspiel ist um 18 Uhr im Londoner Wembley-Stadion.

Die Engländer haben erst zwei Partien in der EM-Quali gespielt, stehen mit sechs Punkten dennoch an der Tabellenspitze. Bulgarien hingegen hat nach vier Spielen erst zwei Zähler auf dem Konto.

Mit von der Partie ist im Wembley-Stadion auch Youngster Mason Mount, der in dieser Spielzeit beim für Furore sorgt. Seine Geschichte zeigt sogar gewisse Parallelen zu der von John Terry auf.

England gegen Bulgarien wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu. Außerdem könnt Ihr kurz vor Spielbeginn hier die Aufstellungen nachlesen.

England empfängt Bulgarien im Wembley zum Quali-Spiel für die . Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Englands Starensemble wird auch hierzulande von einigen Fans bewundert. Verständlich also, dass sich viele wünschen, England gegen Bulgarien live im TV sehen zu können.

Nun aber die Enttäuschung: Kein TV-Sender im deutschsprachigen Raum hat die Partie England gegen Bulgarien im Programm. Das Spiel läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Doch nicht zu früh aufgeben! Es gibt eine Möglichkeit, das Quali-Spiel dennoch auf dem TV abspielen zu können. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Die Streaming-Plattform DAZN konnte sich für die EM-Qualifikationsspiele ein großes Rechtepaket sichern. Hier laufen sämtliche Quali-Spiele, die nicht mit deutscher Beteiligung stattfinden. England gegen Bulgarien wird also auch live und in voller Länge auf DAZN gezeigt.

Kurz vor Anpfiff um 18 Uhr startet die Berichterstattung, wenn Euch Kommentator Robby Hunke und Experte Ralph Gunesch begrüßen und Euch über die kompletten 90 Minuten begleiten.

Das Starensemble um Harry Kane, Jadon Sancho und Raheem Sterling wird für einige spektakuläre Szenen im Spiel sorgen. Auf DAZN könnt Ihr alle davon nochmal abrufen, sobald das Highlight-Video kurz nach Abpfiff hochgeladen wurde.

Wer kein DAZN-Konto zur Verfügung hat, kann sich auch auf Goal über die aktuellsten Geschehnisse aus dem Wembley-Stadion informieren. Hier wird Euch ein Ergebnis-TICKER geboten, mit dem Ihr kein Tor, keinen Assist, keinen Wechsel und keine Karte verpasst.

Den TICKER findet Ihr unter diesen Link. Das Angebot steht Euch natürlich kostenlos zur Verfügung.

Englands Trainer Gareth Southgate hat die Qual der Wahl, was seine Startaufstellung angeht. Für wen er sich letztendlich entscheiden wird, könnt Ihr hier nachlesen, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Klickt Euch ganz einfach später noch einmal rein.

