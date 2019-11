Bundestrainer Joachim Löw über EM-Auslosung: "Das ist die Hammergruppe schlechthin"

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es bei der EM mit Frankreich und Portugal zu tun. Die Stimmen zur Hammergruppe.

Am Samstagabend wurden die Gruppen für die EM-Endrunde ausgelost. Dabei trifft die deutsche Nationalmannschaft in einer echten Hammergruppe auf Weltmeister und Europameister .

Bundestrainer Joachim Löw sieht keinen "ausgemachten Favoriten", während Ilkay Gündogan einen Vorteil aus dieser Konstellation zieht.

Die Stimmen zur EM-Auslosung:

Joachim Löw: "Das ist die Hammergruppe schlechthin. Meine Vorfreude ist aber weiter gestiegen. Das sind super Paarungen. Da können sich die Fans drauf freuen. Jeder muss in dieser Gruppe ans Limit gehen. Wir müssen von Anfang an in die Vollen gehen. Einen ausgemachten Favoriten sehe ich in der Gruppe nicht."

Ilkay Gündogan: "Das sind natürlich richtige Kracher. Da haben wir aus beiden Töpfen so ziemlich den schwierigsten Gegner gezogen. Der Vorteil wird aber sein, dass jedem zu hundert Prozent klar sein wird, von der ersten Sekunde an voll da sein zu müssen. Wer sich in dieser Gruppe behauptet, wird dann definitiv auch zu den absoluten Favoriten auf den Turniersieg gehören."