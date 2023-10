EM 2032: Gemeinsame Bewerbung von Türkei und Italien formal zugelassen

Richten die Türkei und Italien die EM 2032 gemeinsam aus?

WAS IST PASSIERT? Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die gemeinsame Bewerbung von Italien und der Türkei für die EM 2032 erwartungsgemäß nun auch formal zugelassen. Dies teilte der Dachverband am Mittwoch und damit knapp eine Woche vor der Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees mit. Ursprünglich hatten sich Italien und die Türkei als Einzelkandidaten für das Turnier beworben, ehe sie im Juli in Richtung gemeinsamer Bewerbung umschwenkten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Duo ist für 2032 ohne Gegenkandidat und braucht eigentlich nur die Zustimmung des Exkos am 10. Oktober. Auch die für 2028 eingereichte gemeinsame Bewerbung der vier Fußball-Verbände Großbritanniens (England, Schottland, Nordirland, Wales) sowie von Irland ist konkurrenzlos. Im Rahmen der Zulassung der gemeinsamen Bewerbung mit Italien für 2032 zog die Türkei ihre ursprünglich eingereichte Bewerbung für 2028 offiziell zurück.

England war zuletzt 1996 alleiniger Ausrichter des Turniers. Deutschland wurde damals ebenso Europameister wie 16 Jahre zuvor, als Italien zuletzt Gastgeber der EM-Endrunde war. Die Türkei, mit Istanbul als Schauplatz des vergangenen Endspiels der Champions League, wäre zum ersten Mal Ausrichter.

