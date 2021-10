Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund (BVB) II live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 2:1

Eintracht Braunschweig empfängt heute in der 3. Liga Borussia Dortmund (BVB) II. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund II 2:1 Tore 1:0 Henning (11.), 1:1 Pohlmann (13.), 2:1 Henning (15.) Aufstellung Braunschweig 16 Fejzic - 23 Wiebe, 30 Behrendt, 2 Schultz, 3 Schlüter - 4 Nikolaou, 39 Krauße, 21 Consbruch - 6 Henning - 20 Lauberbach, 22 Pena Zauner. - Trainer: Schiele Aufstellung BVB II 25 Unbehaun - 18 Papadopoulos, 30 Dams, 4 Maloney - 21 Viet, 37 Raschl, 23 Pfanne, 19 Pohlmann - 28 Pherai - 11 Tachie, 10 Taz. - Trainer: Maaßen Gelbe Karten Papadopoulos (10.)

TOOOR! Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (BVB) II 2:1 | Torschütze: Henning (15.)

13' | Das ist die perfekte Antwort der Dortmunder, die keine zwei Minuten für den Ausgleich benötigen! Rechts im Strafraum legt sich Richmond Tachie unbedrängt das Leder zurecht und bedient am Fünfmeterraum der heranstürmenden Ole Pohlmann, der nur noch den Fuß hinhalten muss.

TOOOR! Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (BVB) II 1:1 | Torschütze: Pohlmann (13.)

11' | Das Pressing von den Braunschweigern führt zum ersten Erfolg! Am gegnerischen Sechzehner stören die Hausherren den Spielaufbau des BVB und gewinnen die Kugel. Einen Abschluss von Jomaine Consbruch blocken die Westfalen noch ab, der zweite Versuch von Bryan Henning aus 18 Metern wird allerdings unterhaltbar für Luca Unbehaun abgefälscht.

TOOOR! Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (BVB) II 1:0 | Torschütze: Henning (11.)

10' | Wegen eines taktischen Fous im Mittelfeld kassiert Antonios Papadopoulos die erste Verwarnung der Partie.

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund (BVB) II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Papadopoulos (10.)

9' | Richmond Tachie startet einen Konter aus der eigenen Hälfte, wird jedoch sofort von mehreren Spielern der Eintracht bedrängt. Letztendlich erobert Jannis Nikolaou den Ball.

7' | Schiedsrichter Lars Erbst fährt in den ersten Minuten eine äußerst kleinliche Linie. Fast jeder Körperkontakt resultiert in einer Spielunterbrechung und einem Freistoß.

5' | Nach einem Foul von Jomaine Consbruch an Ole Pohlmann hebt Berkan Taz die Kugel von rechts per Freistoß ins Zentrum. Am Fünfmeterraum klären die Braunschweiger die Hereingabe.

4' | In den Anfangsminuten setzt das Team von Michael Schiele die Gäste früh unter Druck. Beinahe mit Erfolg, doch Niklas Dams bereinigt die Situation im eigenen Sechzehner im letzten Moment.

2' | Die erste Torannäherung gehört den Borussen! Über die linke Außenbahn trägt Ole Pohlmann den Ball nach vorne und spielt Immanuël Pherai in der Mitte an. Aus über 20 Metern schießt der Niederländer das Leder aber am Kasten vorbei.

1' | Los geht's in Braunschweig! Schiedsrichter Lars Erbst gibt die Begegnung im Eintracht-Stadion frei!

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund (BVB) II im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Nach dem 2:2 Unentschieden in Saarbrücken nimmt BTSV-Coach Michael Schiele in der Startelf nur eine Veränderung vor. Enrique Peña ersetzt im rechten Mittelfeld Maurice Multhaup. Gäste-Coach Enrico Maaßen verändert sein Team nach dem 2:0 Erfolg über die Würzburger Kickers ebenfalls einmal. Ole Pohlmann beginnt, weil Ansgar Knauff bei den Profis im Kader steht.

Vor Beginn | Der erwähnten Spitzengruppe gehört bereits seit einiger Zeit etwas überraschend auch die Reservemannschaft von Borussia Dortmund an. Das junge Team um Richmond Tachie, Berkan Taz und Immanuel Pherai benötigte nach dem Aufstieg quasi gar keine Anlaufzeit in der 3. Liga. Vor allem bei Auswärtsspielen präsentierte sich die Truppe von Enrico Maaßen stets in einer hervorragenden Verfassung, wo die Westfalen dementsprechend schon vier Saisonsiege bejubelten.

Vor Beginn | Lediglich einen Erfolg feierten die Niedersachsen aus den ersten fünf Auftritten im heimischen Eintracht-Stadion. Jetzt sollen die Fans helfen, die Bilanz aufzubessern und einen zweiten Sieg folgen zu lassen. Erstmals in dieser Spielzeit sind potenziell über 20.000 Zuschauer zugelassen. Ohnehin fand die Mannschaft von Michael Schiele nach schwachen Saisonstart in den vergangenen Wochen zurück in die Spur. Mittlerweile sind die Braunschweiger wieder auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

Vor Beginn | Während der Länderspielpause durften die Teams der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands ein Wochenende durchschnaufen. In der engen oberen Hälfte der 3. Liga werden die gesammelten Kräfte nun ziemlich wichtig sein. Die Gäste aus Dortmund befinden sich derzeit mit 20 Zählern auf dem zweiten Platz. Falls die Konkurrenz aus Magdeburg mitspielt, ist heute sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich. Die Braunschweig haben nur drei Punkte weniger auf dem Konto und stehen auf dem achten Rang.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga!

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund (BVB) II: Die Aufstellung

Aufstellung Braunschweig: 16 Fejzic - 23 Wiebe, 30 Behrendt, 2 Schultz, 3 Schlüter - 4 Nikolaou, 39 Krauße, 21 Consbruch - 6 Henning - 20 Lauberbach, 22 Pena Zauner. - Trainer: Schiele

Aufstellung BVB II: 25 Unbehaun - 18 Papadopoulos, 30 Dams, 4 Maloney - 21 Viet, 37 Raschl, 23 Pfanne, 19 Pohlmann - 28 Pherai - 11 Tachie, 10 Taz. - Trainer: Maaßen

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund (BVB) II im LIVE-TICKER: Das Drittliga-Duell im Überblick

Partie: Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund II

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund II Anpfiff: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Eintracht-Stadion | Braunschweig

