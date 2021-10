In der 3. Liga empfängt Eintracht Braunschweig heute Borussia Dortmund II. Goal zeigt Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Auch in der 3. Liga rollt an diesem Wochenende nach der Länderspielpause wieder der Ball! Am heutigen Samstag, 16. Oktober, empfängt Eintracht Braunschweig am 12. Spieltag das Überraschungsteam Borussia Dortmund II. Gespielt wird im Eintracht-Stadion, in um 14 Uhr der Anpfiff ertönt.

Beim Blick auf die Drittligatabelle vor dem 12. Spieltag sticht vor allem der zweite Tabellenplatz hervor. Auf diesem befindet sich völlig überraschend Aufsteiger Borussia Dortmund II. Der BVB-Nachwuchs hat sich schnell an das Spiel in der 3. Liga gewöhnt und bereits so manchen Klub mit großem Namen geärgert. Vor der Länderspielpause wurde zuletzt Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers geschlagen.

Ein weiterer Neuling in der 3. Liga ist in dieser Saison Eintracht Braunschweig. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga liegt in der Tabelle zwar sechs Plätze hinter dem heutigen Gegner, hat dabei aber nur drei Punkte weniger auf dem Konto. In der ausgeglichenen 3. Liga ist jeder Sieg enorm wichtig. Welches Team fährt heute drei Punkte ein?

Eintracht Braunschweig empfängt in der 3. Liga heute Borussia Dortmund II. Goal liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund II Wettbewerb 3. Liga, 12. Spieltag Datum Samstag, 16. Oktober Anstoss 14 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

In der Saison 2021/22 werden alle 380 Spiele der 3. Liga von MagentaSport live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Der Bezahlsender der Telekom bietet zudem jeden Samstag eine Konferenz an.

Zusätzlich werden zahlreiche Spiele der 3. Liga live im Free-TV gezeigt. Verantwortlich dafür ist die ARD, die an jedem Drittligasamstag bis zu drei Spiele auf seinen 3. Programmen oder auf Das Erste im frei-empfangbaren Fernsehen zeigt. Dürfen wir uns heute auf eine Live-Übertragung von Eintracht Braunschweig vs. BVB II im Free-TV freuen?

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Die 3. Liga heute live im Free-TV sehen?

An dieser Stelle haben wir eine gute Nachricht - speziell für alle Fans von Eintracht Braunschweig und des BVB II. Das Spiel wird heute live von NDR und WDR im Free-TV übertragen.

Der NDR zeigt Braunschweig vs. BVB II ab 14 Uhr im Rahmen der Sendung "Sportclub live - 3. Liga". Moderator ist Ben Wozny, als Kommentator begleitet Hendrik Deichmann das Spiel. Beim WDR beginnt die Übertragung ebenfalls um 14 Uhr.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live im Pay-TV sehen

Wie bereits weiter oben beschrieben, gibt es zu jedem Spiel der 3. Liga eine Liveübertragung bei MagentaSport, folglich auch heute eine zu Braunschweig vs. BVB II.

Die Übertragung mit Moderator Gari Paubandt und Kommentator Michael Augustin beginnt um 13.45 Uhr. Braunschweig gegen Borussia Dortmund II ist auch Teil der sechs Spiele umfassenden Drittligakonferenz ab 13.45 Uhr mit Moderator Martin Piller und Kommentator Alexander Kunz. Diese Spiele sind in der Konferenz bei MagentaSport zu sehen:

Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund II

TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg II

FSV Zwickau - MSV Duisburg

SV Meppen - 1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute im LIVE-STREAM sehen

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Meppen gegen Kaiserslautern als Einzelspiel und in der Konferenz via MagentaSport heute sehen. Was Ihr dafür machen müsst? Nur die kostenlose App aus dem Play Store oder App Store downloaden. Ist das geschehen, könnt Ihr Euch das Spiel auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen - und sogar am heimischen TV-Gerät. Die App gibt es nämlich auch für viele verschiedene Smart-TVs oder aber für externe Geräte wie TV-Sticks.

Die Übertragungen von Magenta Sport (TV und LIVE-STREAM) sind nicht kostenlos. Telekom-Kunden erhalten den Service zum monatlichen Preis von 4,95 Euro. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo. Für Übertragungen am heimischen TV ohne die App benötigt Ihr einem Media Receiver und die MagentaTVBox. Weitere Infos gibt es HIER.

Auch der NDR und der WDR bieten einen LIVE-STREAM an. Diese sind kostenlos und über folgenden Links zu erreichen:

Der @1_FCM ist zurück an der Tabellenspitze! 🔝

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Dank einer Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball ist es seit einigen Wochen möglich, jedes Spiel der 3. Liga einzeln zu buchen, ohne dazu ein Abo anzuschließen.

Wie funktioniert das? Ihr benötigt ein Smartphone oder Tablet sowie die App One Football. Auf dieser könnt Ihr euch das Spiel Eurer Wahl aussuchen. Der Preis beträgt 2,99 Euro pro Partie. Bezahlt wird über den App- oder Playstore.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute: Die Aufstellungen

Hier zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams sobald diese vorliegen. Das sollte heute gegen 13 Uhr der Fall sein.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Das Spiel der 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: Der LIVE-TICKER von Goal zu Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund II versorgt euch mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert.