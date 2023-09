Ein Toter bei Panzerfausteinschlag in kongolesischem Stadion

Schock in der Republik Kongo. Bei einem Anschlag auf ein Fußballstadion gab es einen Toten und mehrere Verletzte.

WAS IST PASSIERT? Bei einem versehentlichen Panzerfausteinschlag in der Republik Kongo hat es am Donnerstag in einem Fußballstadion einen Toten und mehrere Verletzte gegeben.

Wie das kongolesische Militär laut der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, habe ein Soldat in Goma unbeabsichtigt seine Panzerfaust ausgelöst und das Unity-Stadion getroffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nicht verifizierte Bilder in den Sozialen Medien sollen verletzte Fußballspieler zeigen. Das Stadion in Goma liegt etwa 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt, die die kongolesischen Truppen von den M23-Rebellen trennt, die seit Anfang 2021 weite Teile der Provinz Nord-Kivu eingenommen haben.