Was für ein Tattoo hat Ederson neben seinem Ohr?

Immer wieder fallen Fans die Tattoos ihrer Fußballidole auf. Speziell Ederson hat eine Menge Tattoos zu bieten, doch welche sind hinter seinem Ohr?

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, ist niemand der mit Lob spart – speziell wenn es um seine eigenen Spieler geht. Dazu gehört auch sein Torhüter Ederson, der seit Jahren Thema in Debatten über den besten Keeper der Welt ist. "Mit seinen Füßen ist er der Beste, speziell die Qualität seiner Pässe", lobte Guardiola im Jahr 2021, ein Jahr später sagte der Startrainer: "Er ist wirklich einfach verrückt, weil er immer ruhig bleibt: Er kassiert ein Tor und bleibt ruhig. Er macht die Parade seines Lebens und bleibt ruhig."

Der Brasilianer ist der Rückhalt der Skyblues und wohl einer konstantesten Torhüter der Welt. Ederson fällt dabei zumeist als mitspielender Torwart auf, der auf der Linie aber ebenfalls starke Paraden zeigt – und auch sein von Tattoos gezierter Hals und Nacken zieht die Blicke auf sich.

Was für ein Tattoo hat Ederson hinter seinem Ohr und was bedeutet es? GOAL klärt auf.

Ederson, das Spielerprofil:

Name Ederson Santana de Moraes Geburtsdatum 17. August 1993 (29 Jahre alt) Nationalität Brasilien Position Torhüter Bisherige Stationen Benfica Jugend (bis 2011), GD Riberao (07/11 - 07/12), Rio Ave FC (07/12 - 07/15), Benfica (07/15 - 07/17), Manchester City (seit 07/17) Titel 5x Premier League, 1x FA Cup, 4x League Cup, 2x Liga NOS, 1x Portugiesischer Pokal, 1x Copa America

Was für ein Tattoo hat City-Keeper Ederson neben seinem Ohr?

Hinter seinem linken Ohr versteckt sich beim 29-Jährigen ein Smiley, hinter dem sich keine besondere Bedeutung versteckt. Hinter seinem rechten Ohr befindet sich ein Tattoo, welches über den Hals und Nacken bis zu seinem Oberkörper geht. Und direkt unter dem Ohr sieht man eine große Rose, die einen Schädel, der sich Richtung Adamsapfel befindet, zerstört.

In seinem Nacken hat sich Ederson zudem groß sein Geburtsdatum stechen lassen. Ansonsten ist nahezu sein kompletter Rücken mit Kunstwerken gefüllt. Ein großes Kreuz ziert den oberen Teil seines Rückens als Zeichen für seine Religiosität, zudem gibt es Trophäen und Referenzen an seine Familie in Brasilien.

Auf seiner Brust steht indes der Schriftzug "I belong to Jesus", übersetzt: "Ich gehöre zu Jesus".