Wie oft hat Pep Guardiola die Champions League gewonnen und in wie vielen CL-Finals stand er?

Pep Guardiola gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den besten Trainern der Welt. Aber wie oft hat er die Champions League gewonnen?

Wenn am 10. Juni in Istanbul das Finale der Champions League steigt, ist auch Pep Guardiola wieder dabei.

Der Trainer von Manchester City trifft mit seinen Skyblues auf Inter Mailand und will natürlich unbedingt den Henkelpott gewinnen.

Dass Guardiola einer der weltbesten Coaches seiner Generation ist, ist klar. Aber wie drückt sich das in Zahlen oder besser gesagt in gewonnenen Champions-League-Titeln aus? Und wie häufig stand der Spanier bereits im Finale der Königsklasse?

GOAL hat in diesem Artikel die Antworten auf diese Fragen für Euch.

Wie oft hat Pep Guardiola die Champions League gewonnen?

Guardiola ist seit 2007 Trainer. Zunächst coachte er die B-Mannschaft des FC Barcelona, für den er einst auch insgesamt 17 Jahre lang als Spieler aktiv gewesen war.

Nach nur einem Jahr bei der Zweitvertretung stieg Guardiola im Sommer 2008 dann bereits zum Trainer der ersten Mannschaft der Katalanen auf. Es sollte der Beginn einer Ära sein. Denn Guardiola formte ein Team, das nicht nur für die Ästhetik des Spiels stand, sondern damit dann auch noch extrem erfolgreich war.

Getty

Schon am Ende seiner ersten Saison als Barça-Trainer durfte Guardiola im Mai 2009 seinen ersten Champions-League-Titel als Coach feiern. Dank der Tore von Samuel Eto'o und Lionel Messi gewann Barcelona das Finale in Rom gegen Manchester United mit 2:0.

Zwei Jahre später gehörte die CL-Trophäe dann erneut Guardiola und seinem Star-Ensemble. Am 28. Mai 2011 war im Endspiel wieder United der Gegner, diesmal siegte Barça im Londoner Wembley Stadion mit 3:1.

Pep Guardiola hat als Trainer bisher zweimal die Champions League gewonnen

SAISON FINALE ERGEBNIS 2008/09 FC Barcelona - Manchester United 2:0 (1:0) 2010/11 FC Barcelona - Manchester United 3:1 (1:1)

Zusätzlich zu seinen zwei Champions-League-Titeln als Trainer hat Guardiola den wichtigsten Vereinswettbewerb Europas übrigens auch als Spieler einmal gewonnen. Das war in der Saison 1991/92, als die Königsklasse noch Europapokal der Landesmeister hieß.

Im Finale gegen Sampdoria Genua, das Barcelona mit 1:0 nach Verlängerung gewann, stand der seinerzeit 21-jährige Guardiola 112 Minuten lang auf dem Platz.

In wie vielen CL-Finals stand Pep Guardiola bereits?

Seine ersten beiden Champions-League-Finals, die mit dem FC Barcelona 2009 und 2011, konnte Guardiola also jeweils gewinnen.

Auf sein drittes Endspiel in der Königsklasse als Trainer musste der heute 52-Jährige dann allerdings zehn Jahre lang warten. 2011/12 scheiterte er mit Barça im Halbfinale am späteren Sieger Chelsea, auch in seinen drei Jahren beim FC Bayern war jeweils im Halbfinale Endstation.

Seit 2016 ist Guardiola bei Manchester City tätig. Mit den Engländern konnte er vor dieser Saison lediglich zweimal das Halbfinale erreichen.

Getty

Vergangenes Jahr scheiterte man in der Vorschlussrunde dann an Real Madrid. 2021 lief es im Halbfinale dagegen noch besser und City gab Paris Saint-Germain das Nachsehen.

Guardiola stand bislang also dreimal im Finale der Champions League. Das dritte Endspiel, jenes 2021 mit City gegen Chelsea, ging jedoch bekanntlich verloren. Kai Havertz gelang seinerzeit der 1:0-Siegtreffer für die Londoner.

Alle Champions-League-Saisons von Guardiola als Trainer